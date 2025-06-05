З матчем збірної України виникла плутанина: УАФ зробила офіційну заяву щодо початку гри

Уже найближчим часом у Канаді розпочнеться товариський футбольний турнір під назвою Canadian Shield. Участь у ньому візьмуть чотири збірні, кожна з яких представляє різний континент.

Одним з учасників буде й національна команда України. Щодо одного з її матчів виникла плутанина, тому 24 Канал звернувся з запитом до УАФ, щоб уболівальники мали коректну інформацію.

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Коли відбудеться матч Україна – Нова Зеландія

Йдеться про час початку другої гри "синьо-жовтих" проти Нової Зеландії. На багатьох ресурсах була різна інформація.

Зокрема, сама Українська асоціація футболу заявляла, що гра розпочнеться 10 червня о 23:00. Насправді ж це помилковий час – пресаташе підтвердив, що стартовий свисток пролунає опівночі з 10 на 11 червня.

До слова. Перший поєдинок Канада – Україна відбудеться 7 червня о 22:30.

Зазначимо, що в турнірі Canadian Shield візьмуть участь Україна, Канада, Кот-д'Івуар та Нова Зеландія. Загалом буде проведено чотири матчі й кожна команда зіграє лише з двома суперниками.

Змагання матиме незвичний формат, де в кожній грі має бути обов'язково переможець. Система передбачає нарахування трьох очок за перемогу в основний час та двох – у серії післяматчевих пенальті. Відповідно, за поразку по пенальті команда отримає один заліковий бал, а в основний час – нуль.

Нагадаємо, що останній свій поєдинок підопічні Сергія Реброва провели наприкінці березня. Тоді вони в раунді плейоф Ліги націй поступилися Бельгії та не змогли піднятися в елітний дивізіон.