Одним из участников будет и национальная команда Украины. Относительно одного из ее матчей возникла путаница, поэтому 24 Канал обратился с запросом в УАФ, чтобы болельщики имели корректную информацию.

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Когда состоится матч Украина – Новая Зеландия

Речь идет о времени начала второй игры "сине-желтых" против Новой Зеландии. На многих ресурсах была разная информация.

В частности, сама Украинская ассоциация футбола заявляла, что игра начнется 10 июня в 23:00. На самом же деле это ошибочное время – пресс-аташе подтвердил, что стартовый свисток прозвучит в полночь с 10 на 11 июня.

К слову. Первый поединок Канада – Украина состоится 7 июня в 22:30.

Отметим, что в турнире Canadian Shield примут участие Украина, Канада, Кот-д'Ивуар и Новая Зеландия. Всего будет проведено четыре матча и каждая команда сыграет только с двумя соперниками.

Соревнования будет иметь необычный формат, где в каждой игре должен быть обязательно победитель. Система предусматривает начисление трех очков за победу в основное время и двух – в серии послематчевых пенальти. Соответственно, за поражение по пенальти команда получит один зачетный балл, а в основное время – ноль.

Напомним, что последний свой поединок подопечные Сергея Реброва провели в конце марта. Тогда они в раунде плей-офф Лиги наций уступили Бельгии и не смогли подняться в элитный дивизион.