Ребров після гри з Новою Зеландією назвав головну цінність турніру Canadian Shield

У ніч з 10 на 11 червня збірна України з футболу зіграла свій другий матч на товариському турнірі Canadian Shield. Суперником "синьо-жовтих" була національна команда Нової Зеландії.

Поєдинок завершився перемогою підопічних Сергія Реброва з рахунком 2:1. Після матчу головний тренер збірної України взяв участь у традиційній пресконференції, повідомляє 24 Канал із посиланням на УАФ.

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Що сказав Ребров після матчу з Новою Зеландією

На ній він подякував Канаді й українським уболівальникам за тепле прийняття. Також Сергій Станіславович розповів, чим саме важливий товариський турнір у Торонто.

За словами 51-річного спеціаліста, у першу чергу це був корисний збір для національної команди в розрізі підготовки до старту відбору на ЧС-2026:

"Будь-яка товариська гра допомагає. Коли національна збірна не збирається понад три місяці, то це дуже важко, тому що вимоги у своїх клубах зовсім інші, ніж у національній збірній. Набагато краще, якби ми збиралися більше, але зараз такий календар. І я задоволений, що в нас є такі ігри.

Багато хто каже: нащо ви туди поїхали? У нас не було багато команд, які нам пропонували грати. Ми дуже вдячні Канаді, що запропонувала цей турнір. Я вважаю, що це дуже корисно для нас і дуже важлива перевірка перед важливими матчами кваліфікації чемпіонату світу".

Довідка. Збірна України посіла друге місце в Canadian Shield. Переможцем стали господарі турніру.

Нагадаємо, що наступні матчі "синьо-жовтих" відбудуться вже восени. Вони зіграють шість поєдинків у відборі на чемпіонат світу-2026, де їх суперниками у групі будуть: Франція, Ісландія та Азербайджан.