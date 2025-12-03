Назвав дві цілі: Шевченко розповів, завдяки чому Україна може вийти на ЧС-2026

Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко прокоментував можливий відхід збірної України на чемпіонат світу 2026. Для цього команді Сергія Реброва потрібно здобути дві поспіль перемоги у рамках плей-оф кваліфікації.

Андрій Шевченко назвав дві цілі, які мотивують українську збірну до виходу на Мундіаль. Однак із них має спортивну мету, адже "синьо-жовті" вперше та наразі востаннє виступали на ЧС ще у далекому 2006-му році, передає 24 Канал із посиланням на Tuttosport.

Як Шевченко оцінив шанси України на вихід на ЧС-2026?

Тоді команда Олега Блохіна дісталась до чвертьфіналу, у якому вилетіла від Італії (0:3).

Очільник УАФ зауважив, що єдиний виступ України на ЧС показує, наскільки складно туди потрапити. За словами Шевченка, у Європі всі стали сильнішими.

Також в української футбольної збірної є друга мета, яка стосується війни. Шевченко впевнений, що виступи нашої національної команди на Мундіалі мала б величезне значення для людей в Україні. Водночас це чудова можливість показати усьому світу, що війна проти Росії триває. Президент асоціації вірить, що до старту ЧС-2026 воєнні дії в Україні припиняться.

Шевченко оцінив реальність проходу команди Сергія Реброва на ЧС через стадію плей-оф відбору. На його думку, що вихід на Мундіаль залежить від того, у яких кондиціях підійдуть до плей-оф українські футболісти.

Ми показали, що конкурентоспроможні, але Швеція – сильна команда, хоч у відборі в неї все пішло не найкраще, там є якісні футболісти. І за два місяці динаміка та обставини можуть змінитися. Ми знаємо, як це працює: сьогодні ти в хорошій формі, завтра з якоїсь причини трохи її втрачаєш… Впливає багато чинників: скільки в тебе травмованих, скількох гравців вдасться повернути, в якому стані ти їх отримаєш. У відборі в нас було багато втрат, команда жодного разу не була на 100 відсотків,

– сказав Шевченко.

Що відомо про Україну у плей-оф кваліфікації ЧС-2026?

У півфіналі команда Реброва зустрінеться із Швецією. Якщо Україна пройде шведів, то вийде на переможця пари Польща – Албанія. Півфінал плей-оф запланований на 26 березня, а фінал – на 31 березня 2026 року.

Швеція запропонувала українській стороні провести їх очний поєдинок на їх полі.

Також вже заговорили, де "синьо-жовті" зіграють проти Польщі, якщо, звісно, обидві збірні переможуть у своїх півфінальних зустрічах. Пьотр Волосік запевняв, що ймовірний матч Україна – Польща відбудеться на полі суперника.

Головний тренер української збірної Сергій Ребров називає ненормальним варіантом, щоб зустрічатись у ймовірному домашньому матчі із Польщею на полі суперника.

Слід відзначити, що українська команда ще жодного разу не виходила на ЧС через плей-оф, де грала п'ять разів.

Як Україна вийшла у плей-оф відбору ЧС-2026?

Українська збірна невдало стартувала у кваліфікації, програвши Франції (0:2) та розписавши нічию 1:1 із Азербайджаном. У жовтні команда Реброва виправилась, здобувши дві поспіль перемоги – над Ісландією (3:5) та Азербайджаном (2:1).

У 5-му турі "синьо-жовті" прогнозовано програли Франції (4:0). Тому доля другого місця квартету D визначалась у матчі Україна – Ісландія. Якраз ці дві європейські збірні боролись за другу сходинку групи, яка гарантувала продовження боротьби за Мундіаль. На щастя, голи Зубкова та Гуцуляка принесли перемогу "синьо-жовтим" 2:0.