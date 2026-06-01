"Момент було втрачено": тренер Польщі пояснив, чому проігнорував Мальдеру після матчу

Вболівальники помітили, що після товариської гри збірної України з командою Польщі у Вроцлаві наставник господарів Ян Урбан не потиснув руку своєму колезі Андреа Мальдері. Ситуацію встигли пов'язати з напруженою дипломатичною ситуацією між країнами.

Проте сам Урбан наполягає, що відсутність привітань на адресу візаві з його боку була ненавмисною. Як пише Sport.pl, причиною стала емоційна реакція Мальдери на свою дебютну перемогу.

Дивіться також Перша перемога Мальдери: Україна ефектно здолала Польщу з голами Яремчука та Ярмоленка

Чому тренери збірних України та Польщі не потиснули один одному руки після матчу?

За версією наставника "кадри", італійський коуч українців настільки бурхливо відреагував на фінальний свисток, що Урбан просто не хотів заважати Мальдері святкувати перемогу разом зі своєю командою.

Тренер поляків подякував за роботу арбітрам, потім пішов втішати власних гравців. А коли завершив, то вже не знайшов можливості привітати опонента, заявивши, що момент для цього минув.

При цьому він переконаний, що Мальдера не мав наміру спеціально уникати спілкування з польським колегою, а ситуація загалом не варта того, щоб про неї довго говорити і спекулювати.

Хто такий Ян Урбан?

Нинішнього тренера поляків важко назвати футбольною знаменитістю. Як гравець він мав три перемоги у чемпіонаті Польщі, а як тренер вигравав усі внутрішні трофеї своєї країни з Легією.

Урбан працював за межами Польщі лише один раз, упродовж сезону очолюючи іспанську Осасуну, за яку виступав ще за часів кар'єри гравця. До збірної його покликали у 2025 році після відставки Міхала Пробежа.