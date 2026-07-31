Шокуючий антирекорд сезону: Україна посідає останнє місце серед усіх асоціацій УЄФА

Українські клуби провалили старт нового єврокубкового сезону. Після восьми матчів представники УПЛ залишаються без жодної перемоги, через що Україна опинилася на останньому місці серед усіх асоціацій УЄФА.

Старт єврокубкової кампанії 2026/2027 складається для українського футболу вкрай невдало. Після перших матчів кваліфікації представники України демонструють один із найгірших результатів серед усіх країн, що вже розпочали виступи в турнірах УЄФА, пише телеграм-канал Бомбардир.

Україна без перемог після восьми матчів

Після восьми зіграних поєдинків українські клуби досі не здобули жодної перемоги. У їхньому активі п'ять нічиїх та три поразки, що стало найгіршим показником серед усіх асоціацій УЄФА, які вже стартували в новому євросезоні.

Україна ділить останню сходинку лише з Чорногорією. Втім, якщо чорногорські клуби програли всі десять своїх матчів, то українські команди хоча б п'ять разів зіграли внічию. Попри це, обидві асоціації залишаються єдиними, чиї представники досі не відчули смаку перемоги.

Найбільших втрат Україна вже зазнала на старті відбору. Полісся та ЛНЗ завершили боротьбу в єврокубках, не зумівши пройти своїх суперників.

Уся надія на Шахтар і Динамо

Після ранніх вильотів Полісся та ЛНЗ у єврокубках залишилися лише два українські клуби. Шахтар гарантовано зіграє в основному раунді Ліги чемпіонів, жеребкування якого відбудеться згодом.

Натомість Динамо після невдалого виступу в Лізі Європи продовжить сезон у кваліфікації Ліги конференцій. Саме кияни тепер мають шанс не лише вийти до основного етапу турніру, а й нарешті принести Україні першу перемогу в євросезоні.

У третьому кваліфікаційному раунді Ліги конференцій динамівці зіграють з азербайджанським Карабахом. Матчі відбудуться 6 та 13 серпня.