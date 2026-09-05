Історична перемога: 28 років тому збірна України здолала росіян на "Олімпійському"

5 вересня 1998 року в історії збірної України з футболу сталася одна з найбільш яскравих та пам'ятних перемог. У цей день "синьо-жовті" вперше після розвалу Радянського Союзу зустрічалися в офіційному матчі з горе-сусідами із Росії.

Матч у відборі на Євро-2000 чітко показав, якою несправедливістю була крадіжка росіянами усіх досягнень збірної СРСР. Українці потішили переповнені трибуни "Олімпійського", а забивали три Сергії, нагадує 24 Канал у 28-му річницю того матчу.

Україна – Росія 3:2

Ажіотаж довкола гри був шалений, адже це вперше мала з'явитися відповідь на одвічне запитання: хто, українці чи росіяни, кращі у футболі.

У перші 25 хвилин гри підопічні Йожефа Сабо відправили росіян у нокдаун ефектною "двієчкою". Спершу навіс зі штрафного замкнув Сергій Попов. Згодом Андрій Шевченко ледь не поцілив у дев'ятку зі стандарту. А подвоїв перевагу Сергій Скаченко, який завершив ефектну стрімку контратаку українців.

2:0 до середини першого тайму – прекрасний початок. Але після цього гра дещо заспокоїлася, а перед перервою росіяни намагалися намалювати пенальті у ворота України, проте арбітр з Німеччини Маркус Мерк продемонстрував клас і у пірнання не повірив.

Суперник скоротив відставання у другому таймі зусиллями Варламова, але вже за лічені хвилини в обороні росіян стався повний провал, а голкіпер Харін був змушений збивати Сергія Реброва, що було потрактовано рефері як фол останньої надії.

Місце вилученого Харіна у воротах зайняв Черчесов, але Ребров виконав пенальті блискуче, навіть попри те, що воротар вгадав кут – 3:1.

Онопко на 88-ій хвилині відквитав один м'яч навіть попри те, що московити грали в меншості, але їм це не допомогло. Підсумковий рахунок 3:2 "Олімпійський" зустрів несамовитою радістю.

Огляд матчу Україна – Росія у 1998 році: дивіться відео

На наступний день усі вітчизняні газети смакували перемогу, яка на ту мить, без сумніву, була найбільш важливою в історії збірної України.

Згодом у 1999 році у Москві українці зіграли з росіянами внічию завдяки диво-голу Андрія Шевченка за комірець воротарю Філімонову, який став одним із найвідоміших в історії головної команди. На жаль, на Євро-2000 ми так і не поїхали, програвши у плей-оф Словенії.