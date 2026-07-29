Закололи росіянок: українські шаблістки на чемпіонаті світу здобули важливу перемогу

За відсутності Ольги Харлан через декрет українська жіноча команда у шаблі не змогла поборотися за медалі чемпіонату світу. Але головну перемогу наші дівчата все ж здобули – вказали на їхнє місце росіянкам.

Міжнародна федерація фехтування цінично допустила країну-агресора до світової першості з усіма національними символами. Шляхи українок та росіянок у командних змаганнях перетнулися на стадії 1/8 фіналу, пище 24 Канал.

Як українки виступили проти росіянок на чемпіонаті світу з фехтування

Свій турнірний шлях наша команда у складі Аліни Комащук, Олександри Бондар, Вікторії Коротченко і Дар'ї Гонцової розпочала в 1/16 фіналу проти збірної Казахстану. Українки досить впевнено виграли з рахунком 45:33.

Довідка. Шабля – єдина дисципліна у сучасному фехтуванні, де зараховуються не тільки уколи, але й рублячі удари. Під час командних змагань завдання набрати 45 уколів чи ударів. За рахунку 5, 10, 15 і так далі на користь однієї з команд відбувається зміна спортсменок на доріжці.

В 1/8 фіналу турнірна сітка звела Україну і Росію. Остання зміна відбулася за рахунку 33:40 на користь представниць країни-агресора, які мали можливість виступати під триколором і зі своєю абревіабурою на екіпіруванні.

Справжньою героїнею стала олімпійська чемпіонка Парижа Аліна Комащук. Вийшовши на доріжку, вона провела блискучу дуель з росіянкою Михайловою, завдавши 12 уколів та ударів і пропустивши лише 4.

Тож фінальний рахунок 45:44 на користь України проти Росії.

Яке місце зрештою посіли українки

На жаль, потрапити до медальних матчів українській команді не вдалося. Забракло дещиці: у чвертьфіналі зі Сполученими Штатами українки поступилися з тим самим дуже прикрим мінімальним рахунком 44:45.

Тож наші дівчата взяли участь у поєдинках за 5-8 місця. Там змогли обіграти кореянок, але поступилися японкам і фінішували зрештою 6-ими. Проте важливість їхньої моральної перемоги важко переоцінити.