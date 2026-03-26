Україна – Швеція: онлайн-трансляція матчу плей-оф відбору до чемпіонату світу-2026

У четвер, 26 березня, збірна України проведе свій перший матч у 2026 році. Команда Сергія Реброва зіграє вирішальні зустрічі в рамках плей-оф відбору на ЧС-2026.

Першим нашим суперником стане збірна Швеції, повідомляє 24 Канал. Лише перемога над скандинавами залишить збірній України шанси на путівку на Мундіаль.

Чого чекати від матчу Україна – Швеція?

Україна вдало виступила у груповій стадії кваліфікації. Підопічні Реброва набрали 10 очок у квартеті із Францією, Ісландією та Азербайджаном, посівши другу сходинку.

Тепер же до виходу на Мундіаль лишилось два кроки. Україні потрібно обіграти двох суперників у березні, щоб кваліфікуватися на турніру. Швеція – перший з них.

Скандинави провально виступили у відборі, взявши всього два бали проти Швейцарії, Косово та Словенії. Проте завдяки успішному виступу в Лізі націй Швеція таки отримала путівку у стикові ігри.

Напередодні зустрічі обидві команди зазнали кадрових втрат. Сергій Ребров не зможе розраховуваи на травмованих Зінченка, Довбика, Матвієнка, Михавка та Таловєрова.

Крім того, через дискваліфікацію зустріч пропустять Конопля та Маліновський. Шведи ж не змогли викликати Александера Ісака (Ліверпуль) та Деяна Кулусевскі (Тоттенхем). Також випав і основний воротар Віктор Йоганссон.

Де дивитись матч?

Переглянути матч можна на ресурсах медіасервісу Megogo. Гра буде доступна в безкоштовному перегляді на каналі "Megogo Спорт" в кабельних мережах.

Також подивитися матч Україна – Швеція можна буде на OTT-платформі Megogo за передплатами "Оптимальна", "Спорт" та "MEGOPACK". Коментаторами гри стануть Вадим Скічко та Олександр Новак.

Перед поєдинком транслятор запропонує аналітичну студію за участі експертів Олександра Головка та Владислава Лупашка. Вона розпочнеться о 20:20, тоді як сам матч – о 21:45 за київським часом. У свою чергу 24 Канал пропонує читачам текстову онлайн-трансляцію матчу Україна – Швеція.

УКРАЇНА – ШВЕЦІЯ