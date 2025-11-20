За ціну нападника Швеції можна купити половину складу України: порівняння вартості збірних

Збірна України з футболу 20 листопада дізналась свого першого суперника у плей-оф відбору на чемпіонат світу 2026. Команда Сергія Реброва зустрінеться зі Швецією.

Україні дістався найсильніший суперник, який був у четвертому кошику. 24 Канал розповідає про шлях збірних у плей-оф кваліфікації та порівнює вартість національних команд.

Як Україна та Швеція вийшли у плей-оф відбору ЧС-2026?

Команда Сергія Реброва вигризла в Ісландії другу позицію у квартеті D, набравши 10 балів. На своєму відбірковому шляху наша збірна двічі прогнозовано поступилась Франції, розписала мирову із Азербайджаном 1:1, а також здобула три перемоги – над Ісландією (5:3 та 2:0) і Азербайджаном (2:1).

Якраз в останньому шостому турі "синьо-жовті" вирвали путівку у плей-оф кваліфікації на Мундіаль, залишивши ісландців за бортом.

Натомість Швеція провалилась у відборі ЧС-2026 – дві нічиї зі Словенією та аж чотири поразки (по дві від Косово та Швейцарії). Шведи за шість матів не спромоглись оформити бодай одну звитягу. Підопічні Грема Поттера з 2 очками замкнули групу В.

Пробилась ця європейська збірна у наступний раунд лише за рейтингом Ліги націй.

Зверніть увагу! Україна п'ять разів грала проти Швеції. Востаннє це було на Євро-2020, коли Артем Довбик у додаткових таймах вивів "синьо-жовтих" у чвертьфінал чемпіонату Європи (2:1). Загалом у нашої збірної гарна статистика проти цього європейського суперника – чотири перемоги та одна поразка.

Скільки коштують склади України та Швеції?

Як повідомляє портал Transfermarkt, вартість української команди становить 274 мільйони євро. Найдорожчим гравцем нашої збірної є центральний захисник Ілля Забарний, який виступає за французьке ПСЖ (55 мільйонів євро).

Якщо вартість України перевалювала у понад три рази ціну Ісландії, то у цьому протистоянні "синьо-жовті" є фінансовими андердогами. Вартість усього складу збірної Швеції складає 517,68 мільйона євро.

Найдорожчим гравцем у складі шведів є нападник англійського Ліверпуля Александер Ісак – 140 мільйонів євро. А це означає, що уся збірна України коштує менше, аніж два Ісака.

Топ-10 найдорожчих гравців збірних України та Швеції:

Александер Ісак (Швеція) – 140 мільйонів євро; Віктор Дьокереш (Швеція) – 75; Ілля Забарний (Україна) – 55 Ентоні Еланга (Швеція) – 55; Лукас Бергвалль (Швеція) – 40; Гуго Ларссон (Швеція) – 40; Георгій Судаков (Україна) – 32; Ісак Х'єн (Швеція) – 30; Анатолій Трубін (Україна) – 28; Ясін Аярі (Швеція) – 28.

Як бачимо, що у десятці найдорожчих гравців обох команд лише три футболісти збірної України – Забарний, Судаков і Трубін.

Нагадаємо, що Україна та Швеція у півфіналі плей-оф відбору зіграють аж 26 березня 2026 року. Це буде номінально "домашня" гра для команди Реброва. Переможець цієї пари вийде на тріумфатора протистояння Польща – Албанія. Фінал запланований на 31 березня.

Президент УАФ Андрій Шевченко відреагував на результат жеребкування для України. Очільник у коментарі УАФ зізнався, що нам випав нелегкий жереб.

"Головне, що наші футболісти в останньому матчі продемонстрували дуже класну форму і налаштування. З таким налаштуванням якщо ми будемо готуватися, то я думаю, що у нас є хороші шанси поїхати в Америку. Так, жереб нам випав нелегкий. Тому маємо те, що маємо. Нам треба підвищувати наш рівень, якщо ми хочемо потрапити, та готуватись до серйозних матчів", – сказав Шевченко.