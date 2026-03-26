Збірна України програла Швеції та вилетіла з відбору на чемпіонат світу-2026

Збірна України відіграла свій перший матч у 2026 році. Команда Сергія Реброва провела півфінальну зустріч раунду плей-оф кваліфікації чемпіонату світу-2026.

Суперником нашої команди була збірна Швеції, повідомляє 24 Канал. Це був передостанній крок для України на шлху до ЧС-2026, де збірна не мала права на помилку.

Як це було Україна – Швеція: онлайн-трансляція матчу плей-оф відбору до чемпіонату світу-2026

Кого Україна втратила на шведів?

Поразка у цій грі залишала Україна за межами Мундіалю. Завдяки високому рейтингу наша команда отримала право проводити цей матч вдома, але через військовий стан Україна вже чотири роки не може приймати суперника на своїй території.

Місцем проведення гри була обрана іспанська Валенсія, а саме – стадіон клубу Леванте. Перед грою зі шведами Ребров зіткнувся із численними кадровими проблемами.

Через травми на збір не приїхали Артем Довбик, Микола Матвієнко, Олександр Зінченко, Тарас Михавко та Максим Таловєров. А саме проти шведів не могли також зіграти Юхим Конопля та Руслан Маліновський через перебір карток.

Ребров же вирішив не відходити від традиційної схеми та зіграв у два центрбека. Замість Матвієнка поруч із Забарним вийшов інший гравець Шахтаря Бондар. У свою чергу Коноплю на правому фланзі оборони замінив Тимчик з Динамо.

Україна – Швеція 1:3

Голи: Пономаренко, 90 – Дьокереш, 6, 51, 73 (пен).

Старт матчу був на користь нашого суперника, адже вже на шостій хвилині рахунок відкрив головний бомбардир шведів. Нюгрена впустили на правому фланзі оборони і той прострілив у центр.

Там захисники не встигли закрити нападника Арсенала Віктора Дьокереша. Після цього шведи продовжували тиснути, а з середини першог тайму відійшли назад та стали грати у зручну для себе гру.

Дьокереш відкрив рахунок у матчі Україна – Швеція: дивитися відео голу від Megogo

До перерви у збірної України майже не було моментів. Ванат непогано замикав простріл від активного Миколенка, але м'яч трохи розійшовся зі стійкою. А удар Циганкова відправив м'яч на трибуни та не був надто гострим.

Як Швеція добила Україну?

Очікувалось, що по перерві Ребров зробить заміни, але команда вийшла у тому ж складі. Зубкову все ж вдалось завдати удару у площину воріт, але одразу після цього шведи забили другий м'яч.

Винос від кіпера підхопив Дьокереш, який спіймав Забарного на позиційній помилці. Віктор розібрався один в один із Бондарем та оформив дубль, пробивши повз Трубіна.

Як Дьокереш оформив дубль: дивитися відео голу від Megogo

Це по суті поставило Україну на межу вильоту. Ребров зробив одразу три заміни, запустивши Яремчука, Гуцуляка та Очеретька. І Роман зрештою мав класний момент після удару головою.

Але кіпер шведів грав надійно та помилок не припускався. А під завісу матчу Забарний знову провалився та подарував Дьокерешу вихід віч-на-віч із Трубіним.

Дьокереш добив збірну України: дивитися відео голу від Megogo

Кіпер Бенфіки збив шведа у власному майданчику і той все ж досяг свого з пенальті, оформивши хет-трик. На цьому по факту гра була завершена, хоч Україна і намагалась хоч якось створювати напругу біля воріт Норфельдта.

Один м'яч команді Реброва все ж вдалось відіграти. Пономаренко відгукнувся на скидання від Циганкова, забивши головою під поперечку. Це перший гол Матвія у дебютному матчі.

Пономаренко забив перший гол за збірну: дивитися відео голу від Megogo

Таким чином, підопічні Сергія Реброва завершують свій шлях на чемпіонат світу-2026. Наша команда знову не зіграє на Мундіалі і 31 березня проведе спаринг проти збірної Албанії. А за путівку на ЧС битимуться Швеція та Польща.