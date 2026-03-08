Україна – Швеція: команда Реброва зіткнулася з великими проблемами

Наприкінці березня відбудуться вирішальні для збірної України з футболу матчі відбору на чемпіонат світу 2026 року. Команда Сергія Реброва підходить до протистоянь зі Швецією і потенційно Польщею або Албанією далеко не найкращим складом.

Через травми головна команда втратила кілька ключових виконавців. Наставнику і його штабу доведеться вирішувати, ким за умови дефіциту кадрів замінити тих, хто не зможе допомогти збірній, повідомляє 24 Канал.

Хто точно не зіграє проти Швеції?

Величезна втрата для збірної – це відсутність зіркового форварда Артема Довбика. Нападник Роми у січні зазнав розриву сухожилля лівого стегна, після чого довелося робити операцію. Термін відновлення становить близько 4-5 місяців, тож питанням є навіть участь Довбика у фінальній стадії Мундіалю, якщо ми туди кваліфікуємося.

Не менш болючою є і відсутність Олександра Зінченка. Хоча останнім часом у гравця не надто вдало розвивається клубна кар'єра, у збірній ексфутболіст Манчестер Сіті завжди був на ключових ролях і забивав надважливі м'ячі – згадаймо хоча б гол у ворота тієї ж Швеції на Євро-2020.

На жаль, Зінченка переслідують травми: за 9 років на найвищому рівні він провів у лазареті аж 780 днів. Щойно перезапустивши кар'єру в Аяксі, Олександр одразу знову зазнав важкого ушкодження – розриву хрестоподібної зв'язки, через що проведе без футболу мінімум пів року. Його шанси зіграти на чемпіонаті світу мінімальні.

Хто з гравців під питанням на матч Україна – Швеція?

Неабияк налякав вболівальників ще один лідер збірної України Георгій Судаков: півзахисник пропустив вже три матчі Бенфіки через травму попереку. Проте новини зі стану португальської команди позитивні: українець нібито вже готується у загальній групі і мав би взяти участь у матчі з Порту 8 березня. Перед грою Судаков навіть запостив у власних соцмережах текст молитви, сподіваючись на підтримку вищих сил у поверненні на поле.

Менше надії на те, що збірній допоможе Владислав Велетень. Вінгер теж чимало пропустив через ушкодження, і мав би вже відновитися, але в останніх інтерв'ю говорив, що знадобиться більше часу, ніж очікувалося. За останньою інформацією, повернення Велетня на поле все ж переноситься на квітень, що залишає головну команду без важливої опції. Але хочеться вірити у медичний штаб та силу самого гравця.

Чотири матчі пропустив інший футболіст на позиції вінгера у збірній Олександр Зубков, який виступає за Трабзонспор. На щастя, українець вже з'являвся у матчах турецького клубу, але стан його м'язів викликає побоювання щодо неоптимальної форми. Рішення залишається на Сергієм Ребровим.

Україна зіграє зі Швецією у Валенсії 26 березня о 21:45 за київським часом.