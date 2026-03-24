Україна – Швеція в плей-оф відбору ЧС-2026: на чию користь говорить статистика

Збірна України вже зовсім скоро зіграє зі Швецією у півфіналі плей-оф відбору на ЧС-2026. Історія очних зустрічей свідчить про несподівано позитивний баланс на користь українців.

Поєдинок проти скандинавів стане одним із ключових для команди Сергія Реброва у боротьбі за путівку на мундіаль. Обидві збірні мають насичену історію протистоянь, в якій українці здебільшого перемагали, повідомляє 24 Канал.

Дивіться також Як Україні потрапити на чемпіонат світу-2026 з футболу

Як грали Україна та Швеція?

Збірні України та Швеції зустрічалися між собою п'ять разів. Тричі команди грали товариські поєдинки, а ще двічі перетиналися на фінальних стадіях чемпіонатів Європи.

Найцікавіше, що саме в офіційних матчах перевага повністю на боці українців. На Євро-2012 команда здобула вольову перемогу 2:1 завдяки дублю Андрія Шевченка. А на Євро-2020 "синьо-жовті" з таким же рахунком перемогли у 1/8 фіналу, вирвавши путівку до чвертьфіналу на останніх хвилинах овертайму після голу Артема Довбика.

Перша ж очна зустріч команд відбулася у 2008 році – тоді Україна мінімально обіграла шведів на їхньому полі.

У 2011 році команди провели ще два товариські поєдинки – один завершився внічию 1:1, в іншому мінімально перемогли шведи.

Швеція провалила відбір, але Україна має свій комплекс

Перед стиковими матчами шведська збірна не змогла вразити результатами на груповому етапі кваліфікації. За інформацією Flashscore, команда набрала лише два очки у квартеті зі Швейцарією, Косовом і Словенією, фінішувавши без перемог.

Водночас для України плей-оф відбору на чемпіонат світу історично залишаються складним випробуванням. "Синьо-жовті" вже вп’яте намагатимуться пробитися на мундіаль через стикові матчі, і жодного разу раніше їм не вдавалося подолати цей бар’єр.

Що відомо про матч плей-оф відбору ЧС-2026?