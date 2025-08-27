Вже у вересні 2025 року збірна України з футболу стартує у відборі на чемпіонат світу-2026. Команда Сергія Реброва потрапила в один квартет "D" разом із Францією, Азербайджаном та Ісландією.

"Синьо-жовті" потрапили у непогану групу, з якої можна спокійно виходити. 24 Канал зробив запит штучному інтелекту на шанси української збірної вийти на Мундіаль із першого місця квартету.

Які шанси України напряму вийти на ЧС-2026 за версією ШІ?

Щоправда, команда Сергія Реброва взагалі не є фавориткою своєї групи. Такий статус носить Франція, яка є чемпіоном світу (1998, 2018) та Європи (1984, 2000), а також тріумфувала у Лізі націй (2021).

5 вересня Україна стартує у відборі на ЧС-2026 матчем якраз проти Франції. Вже у цьому поєдинку стане зрозуміло, чи готова наша збірна боротись із "Ле Бле" за перше місце у групі "D". Адже Україна має історичну перевагу над двома іншими майбутніми суперниками – Азербайджаном та Ісландією.

ШІ розподілив шанси збірних посісти перше місце у групі, яке дозволить напряму вийти на Мундіаль.



Штучний інтелект прогнозує Україні друге місце у квартеті "D", яке дозволяє вийти у плей-оф кваліфікації до чемпіонату світу – 67%. Такий прогноз аргументується не лише тим, що Франція є фаворитом квартету, а й мізерна історія виступів "синьо-жовтих" на Мундіалях.

У своїй історії Україна лише одного разу виходила на ЧС. Було це ще у далекому 2006-му, коли команда Олега Блохіна дісталась до чвертьфінального раунду. В 1/4 фіналу наша збірна вилетіла від Італії 0:3.

Як Україна грала у своїй історії проти суперників із відбору на ЧС-2026?

Проти Франції найбагатша історія зустрічей (12 матчів), але неуспішна – лише одна перемога, 5 нічиїх та 6 поразок. Востаннє Україна грала проти "Ле Бле" у груповому раунді кваліфікації ЧС у 2021-му році. Два поєдинки закінчились мировими 1:1.

"Синьо-жовті" мають за своєю спиною 5 ігор проти ісландців. Тут статистика має кращий вигляд – 2 звитяги (2:1, 1:0), стільки ж мирових (двічі по 1:1) і одна поразка (0:2).

Найменшою є історія протистоянь проти Азербайджану – лише 2 матчі (перемога 6:0 та нульова нічия для України).

До слова. Сергій Ребров вже визначився із заявкою на матчі відбору ЧС-2026.

