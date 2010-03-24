Франція, Ісландія та Азербайджан: що треба знати про суперників України у відборі на ЧС-2026

Збірна України готується до кваліфікації на чемпіонат світу-2026. Матчі пройдуть восени, проте вже можна виділити андердогів та фаворитів у цій боротьбі.

Збірна України дізналась повний список суперників у кваліфікації на чемпіонат світу-2026. Команда Сергія Реброва потрапила у відбіркову групу D до Франції, Ісландії та Азербайджану.

До теми Перший пішов: визначився фіналіст ЧС-2026 з футболу, який подолав кваліфікацію

Переможець квартету напряму вийде на Мундіаль, тоді як віцечемпіон групи потрапить у стикові матчі за право виходу на турнір. 24 Канал розповідає про всіх чотирьох суперників нашої команди у кваліфікації.

ФРАНЦІЯ

Тренер: Дідьє Дешам

Місце в рейтингу ФІФА: 2

Найкращий результат на ЧС: перемога (1998, 2018)

Найдорожчий гравець (Transfermarkt): Кіліан Мбаппе (170 млн євро)

Лідери: Мбаппе, Канте, Меньян, Дембеле, Чуамені

Історія зустрічей з Україною:

ДАТА ТУРНІР МАТЧ РАХУНОК ГОЛИ 27.03.1999 відбір Євро-2000 (група) Франція – Україна 0:0 - 04.09.1999 відбір Євро-2000 (група) Україна – Франція 0:0 - 06.06.2004 спаринг Франція – Україна 1:0 Зідан, 88 02.06.2007 відбір Євро-2008 (група) Франція – Україна 2:0 Рібері, 57, Анелька, 71 21.11.2007 відбір Євро-2008 (група) Україна – Франція 2:2 Воронін, 14, Шевченко, 46 – Анрі, 20, Гову, 34 06.06.2011 спаринг Україна – Франція 1:4 Тимощук, 53 – Гамейро, 58, Мартен, 87, 90, Кабул, 89 15.06.2012 Євро-2012 Україна – Франція 0:2 Менез, 53, Кабай, 56 15.11.2013 відбір ЧС-2014 (плей-оф) Україна – Франція 2:0 Зозуля, 61, Ярмоленко, 83 (пен) 19.11.2013 відбір ЧС-2014 (плей-оф) Франція – Україна 3:0 Сахо, 22, 72, Бензема, 34 07.10.2020 спаринг Франція – Україна 7:1 Камавінга, 9, Жиру, 24, 33, Миколенко, 39 (аг), Толіссо, 65, Мбаппе, 82, Грізманн, 89 – Циганков, 53 24.03.2021 відбір ЧС-2022 (група) Франція – Україна 1:1 Грізманн, 19 – Кімпембе, 57 (пен) 04.09.2021 відбір ЧС-2022 (група) Україна – Франція 1:1 Шапаренко, 44 – Марсьяль, 50

Фаворит нашої групи визначався в битвах Франції та Хорватії у чвертьфіналі Ліги націй. Першу гру несподівано виграли "картаті" 2:0, проте на "Стад-де-Франс" підопічні Дешама перемогли із таким самим рахунком та пройшли далі в серії пенальті.

Тобто, можна констатувати, що нашій збірній не пощастило із суперником із першого кошика. Французи продовжують залишатися однією з найкращих збірних світу.

Багато про що говорить той факт, що з 2016 року французи лише раз зупинились раніше півфінальної стадії на Євро або ЧС. Ба більше, на двох останніх Мундіалях Франція грала у фіналах та виграла його у 2018 році.



Франція виграла ЧС-2018 / фото ФІФА

Паралельно із цим "Ле Бле" тріумфували в Лізі націй у 2021-му та претендують на цей трофей вже у поточному розіграші. Головним фактором успіху французів варто відзначити прекрасну роботу академій по всій країні та навіть по всьому світу.

Скаутам французьких клубів вдається заманювати вихідців з країн Африки чи Північної Америки до себе, після чого надавати їм громадянство Франції. Як наслідок, найкращі отримують виклик до головної команди країни.

Завдяки цій ідеально злагодженій роботі Франція щороку має два чи навіть три повноцінні склади з топ-гравців. Безумовно, головною зіркю цієї команди варто називати Кіліана Мбаппе.

У свої 26 нападник вже встиг виграти "золото" та "срібло" на ЧС, а також увірватися у топ-трійку головних бомбардирів збірної Франції. Крім цього, Кіліан забивав у фіналі у 2018-му, а у 2022-му взагалі оформив хет-трик у ворота Аргентини.



Мбаппе є безумовним лідером збірної Франції / фото Getty Images

Крім того, розігрався Усман Дембеле, який штампує пачками голи за ПСЖ цього року. Оживив свою кар'єру Рандал Коло Муані після трансферу в Ювентус, а Маркус Тюрам не збавляє обертів у Серії А за Інтер. На цьому фоні навіть Олісе, Барколя, Коман та Нкунку виглядають не так яскраво.

В центрі поля лідером є Чуамені з Реала, тоді як в захисті немає про що турбуватися теж. Саліба демонструє топ-рівень в Арсеналі, Конате є залізно основним у Ліверпулі, а Упамекано завжди має ігрову практику в Баварії. Так само надійно грає на воротах Майк Меньян з Мілана.



Дешам проводить останній цикл у збірній Франції / фото Getty Images

Варто відзначити, що ЧС-2026 стане останнім турніром Дідьє Дешама на чолі збірної. Саме він є творцем всіх останніх успіхів команди, тому йому навряд чи захочеться створювати собі проблеми на шляху до Мундіалю.

Його команда на голову чи навіть більше сильніша за Україну, Ісландію та Азербайджан, тому лише диво може завадити "Ле Бле" кваліфікуватися далі з першого місця. Нашій же команді варто брати максимум в іграх з аутсайдерами та сподіватися на можливу кризу у французів.

Читайте також Легендарний Патрік Клюйверт стане тренером екзотичної країни, яку спробує вивести на ЧС-2026

ІСЛАНДІЯ

Тренер: Арнар Гуннлаугссон

Місце в рейтингу ФІФА: 70

Найкращий результат на ЧС: 4 місце в групі (2018)

Найдорожчий гравець (Transfermarkt): Альберт Гудмундссон (28 млн євро)

Лідери: Сігурдссон, А. Гудмундссон, Оскарссон, Гаральдссон, Гуннарссон

Історія зустрічей з Україною:

ДАТА ТУРНІР МАТЧ РАХУНОК ГОЛИ 31.03.1999 відбір Євро-2000 (група) Україна – Ісландія 1:1 Ващук, 59 – Л. Сігурдссон, 66 08.09.1999 відбір Євро-2000 (група) Ісландія – Україна 0:1 Ребров, 43 (пен) 05.09.2016 відбір ЧС-2018 (група) Україна – Ісландія 1:1 Ярмоленко, 41 – Фіннбогасон, 6 05.09.2017 відбір ЧС-2018 (група) Ісландія – Україна 2:0 Г. Сігурдссон, 47, 66 26.03.2024 відбір Євро-2024 (плей-оф) Україна – Ісландія 2:1 Циганков, 54, Мудрик, 84 – А. Гудмундссон, 30

Саме ісландці мають стати нашим головним суперником в боротьбі за місце "позаду Франції" та путівку у стикові ігри. Як у нашої команди, так і у скандинавів немає "запасного шляху" в плей-оф через Лігу націй, тому третє місце у відбірковій групі дорівнюватиме вильоту.

Проте щодо опонента з третього кошика варто сказати, що тут Україні скоріше пощастило. Нам могли випасти доволі сильні Шотландія, Словенія чи Боснія, кусючі грузини або непоступливі ірландці. Втім саме Ісландія наразі виглядає більш зручним суперником для "синьо-жовтих".

Пік в історії ісландців був наприкінці 10-х років, коли команда запалила на Євро-2016 та потрапила на ЧС-2018. Тоді скандинави дістались аж до чвертьфіналу ЧЄ, вибивши у плей-оф самих англійців. А ось на останні три крупних турніри Ісландія вже не їздила.

Причому на ЧС-2022 взагалі не мала шансів потрапити, тоді як у відборах на Євро-2020 та Євро-2024 зупинялась у фіналах плей-оф. В останньому випадку їх вибила саме Україна. Це можна пояснити доволі легко, адже на ЧЄ куди легше потрапити ніж на Мундіаль.

Варто знати Фіаско в Генку: Україна програла Бельгії та втратила шанс вийти в еліту Ліги націй

Реальна сила цих ісландців куди нижча за команду кінця 10-х. По суті, в збірній серед чисельної кількості сірих гравців є три більш-менш примітні "зірочки". В першу чергу, мова про нападника Фіорентини Альберта Гудмундссона.



Гудмундссон забивав Україні у плей-оф відбору на Євро-2024 / фото з інстаграму гравця

Форвард засвітився у Серії А минулого сезону в Дженоа разом із Маліновським (14 голів). А ось стабільно заграти у Фіорентини йому заважають травми. Також в Ісландії покладають великі надії на Оррі Оскарссона з Реал Сосьєдада.

Хлопцю поки тільки 20 років, він вже забив сім голів за басків цього сезону. Проте в цій команді велика конкуренція в нападі, тому йому важко пробитися в старт. А ось хавбек Арнар Гаральдссон є беззаперечно основним у Ліллі та демонструє там лідерські якості.

В іншому ж Ісландія – доволі посередня команда з гравцями з нижчих дивізіонів топ-ліги або ж з еліти другорядних чемпіонатів. Команда Реброва переважає класом цього суперника, тому головне завдання для "синьо-жовтих" – не поступитися йому в характері. В цьому ісландці доволі сильні.

АЗЕРБАЙДЖАН

Тренер: Фернанду Сантуш

Місце в рейтингу ФІФА: 117

Найкращий результат на ЧС: не брали участь

Найдорожчий гравець (Transfermarkt): Наріман Ахундзаде (1,8 млн євро)

Лідери: Гусейнов, Махмудов, Шейдаєв

Історія зустрічей з Україною:

ДАТА ТУРНІР МАТЧ РАХУНОК ГОЛИ 28.02.2006 спаринг Азербайджан – Україна 0:0 - 15.08.2006 спаринг Україна – Азербайджан 6:0 Воронін, 3, Назаренко, 12, Ротань, 25, Гусєв, 45, Воробей, 71, Бєлік, 90+1

Будь-який суперник з четвертого кошика не мав би виглядати проблемним для України. Так, умовні Болгарія, Вірменія чи Люксембург можуть створити неприємності, але підопічні Реброва все одно на голову вище за всіх них.

Тим паче, за Азербайджан. Кавказька команда ніколи всерйоз не претендувала на вихід на ЧС або Євро. Її максимум – четверте місце у відбірковій групі. При цьому за підсумком поточної Ліги націй азербайджанці опустились з дивізіону С в D, взявши лише одне очко.

Це недивно, адже підбір гравців "червоно-синіх" дуже скромний. Більшість із них виступають у рідному чемпіонаті, а легіонери взагалі не вражають у своїх доволі посередніх клубах.

Єдиним козирем Азербайджану може стати постать головного тренера. Минулого літа команду очолив Фернанду Сантуш, який доводив рідну Португалію до двох гучних перемог. Мова про "золото" на Євро-2016 та успіх в Лізі націй 2018-2019.



Фернанду Сантуш поки не вражає на чолі Азербайджану / фото з інстаграму збірної

Втім після цього Сантуш відверто здав. На ЧС-2018 та Євро-2020 він зупинився в 1/8 фіналу, а на ЧС-2022 – у чвертьфіналі. Після відходу з рідної збірної Фернанду провалився у збірній Польщі та Бешикташі.

До теми Ребров пояснив, чому збірна України поступилася Бельгії

Та і в Азербайджані його справи вкрай кепські, адже провал у цій Лізі націй був саме за його каденції. А нещодавно його команда примудрилась програти екзотичній збірній Гаїті 0:3.

Тому очікувати від нього дива не варто, тим паче з таким підбором гравців. Якщо Україна набере менше шести очок в іграх з кавказцями, це буде сенсація та провал.

Календар збірної України у відборі на ЧС-2026: