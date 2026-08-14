Легкоатлет із Дніпра вивів Україну до рідкісного фіналу чемпіонату Європи

Україна отримала представництво у доволі несподіваному фіналі чемпіонату Європи з легкої атлетики, який відбувається у Бірмінгемі. У цьому секторі українці не виходили до вирішальної стадії 14 років.

Мова про чоловічі стрибки із жердиною. До фінального етапу континентальної першості потрапив Олександр Онуфрієв, пише 24 Канал.

Що відомо про виступ українця

Зазначимо, що 24-річний спортсмен з Дніпра вперше змагається на ЧЄ, який проходить на відкритому повітрі.

У п’ятницю, 14 серпня, українець виступав у кваліфікації, де для проходу далі потрібно було подолати висоту 5.80 метра або ж увійти до числа 12 найкращих.

Під час цього раунду чемпіонату кваліфікаційний норматив не зумів підкорити ніхто, навіть рекордсмен світу та головний фаворит швед Арман Дюплантіс, якому для проходу далі вистачило результату 5.60 метра.

Онуфрієв зумів підкорити меншу висоту – 5.45 метра. З таким результатом він замкнув число дванадцяти найкращих. Україна вперше буде представлена у фіналі ЧЄ зі стрибків з жердиною від моменту, коли у 2012-му Максим Мазурик був сьомим.

Що далі для Онуфрієва

Вирішальний виступ у цій дисципліні спортсмени продемонструють в останній день ЧЄ-2026, тобто у неділю, 16 серпня. Початок змагань у секторі для стрибків з жердиною заплановано о 21.30 за київським часом.

Особистий рекорд українця – 5.70 метра.