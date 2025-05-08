Українським гімнасткам з окупованих територій надали "нейтральний" статус: реакція федерації

Міжнародна федерація гімнастики (FIG) наприкінці квітня надала нейтральний статус 11 спортсменкам з Росії. У списку опинилися також дві українки з окупованих територій.

Країна-агресор на тимчасово окупованих територіях змушує людей приймати російське громадянство. Таку процедуру окупанти провели з українськими гімнастками Анастасією Івановою та Вікторією Чумаковою, пише 24 Канал з посиланням на сайт УФГ.

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УФГ вимагає скасування "нейтрального" статусу українським гімнасткам

Наразі спортсменки в російських турнірах представляють так звану "ДНР". А 29 квітня FIG надала українкам з окупованих Росією територій "нейтральний" статус. Таким чином, по факту на міжнародних змаганнях вони представлятимуть Росію.

Українська федерація гімнастики звернулася до FIG з офіційним листом. У ньому УФГ закликала розслідувати та скасувати надання Івановій та Чумаковій нейтрального статусу.

На нашу думку, недотримання критеріїв нейтралітету підриває репутацію FIG та завдає глибокої моральної травми українцям. Також ми вимагаємо ретельного визначення критеріїв нейтралітету в кожному конкретному випадку для запобігання подібним ситуаціям у майбутньому,

– йдеться у звернення Української федерації гімнастики.

Останнім часом збільшилися випадки, коли провідним та перспективним українським гімнасткам змінюють громадянство. Спортивні функціонери та "спортивні представники" інших країн користуються війною Україні, яку розпочала Росія.

Тож Українська федерація гімнастики очікує від FIG відповідних заходів. УФГ сподівається, що "війна в Україні не буде використана для конкурентної переваги чи особистої вигоди".