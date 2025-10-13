"Школа Дерюгіних" тріумфально виступила на клубному чемпіонаті світу з художньої гімнастики Aeon Cup-2025 в Японії. Українські гімнастки вперше в історії здобули "золото" престижних змагань.

Головними суперницями українських гімнасток були "нейтральні" представниці академії коханки Путіна Аліни Кабаєвої. Однак нашим дівчатам вдалося виграти клубний чемпіонат світу, пише 24 Канал з посиланням на Tribuna.com.

Як українські гімнастки проігнорували росіянок на клубному ЧС-2025?

За інформацією джерела, українські гімнастки "Школи Дерюгіних" відмовилися від рукостискання з представницями країни-агресорки. Наші спортсменки проігнорували росіянок на церемонії нагородження призерів змагань.

На клубному чемпіонаті світу українську команду представляли Таїсія Онофрійчук, Поліна Каріка та юніорка Любов Горащенко. До виступу українок готували тренери Ірина Дерюгіна і Марина Кардаш. Окрім командного "золота", Таїсія Онофрійчук виборола ще одну золоту медаль у багатоборстві серед сеніорок.

"Нейтральні" гімнастки посіли друге місце на клубному ЧС-2025. За російський клуб "Небесна грація" Аліни Кабаєвої виступали Ксенія Савінова, Марія Борисова та Уляна Янус.

Що відомо про "Школу Дерюгіних"?

Школа художньої гімнастики у Києві була заснована Альбіною Дерюгіною. Пізніше до матері приєдналася її донька Ірина Дерюгіна. Завдяки видатним успіхам школа набула світової популярності та вважається одним з провідних центрів художньої гімнастики.

Легендарна "Школа Дерюгіних" виховала олімпійських чемпіонок, чемпіонок світу та Європи, таких як Ганна Безсонова, Олександра Тимошенко, Наталія Годунко, Катерина Серебрянська, Олена Вітриченко, Ганна Різатдінова та багато інших.

Після смерті Альбіни Дерюгіної у 2023 році, школа продовжує свою успішну діяльність під керівництвом Ірини Дерюгіної.

Раніше повідомлялося про презентацію книги Ганни Різатдінової "Мій роман зі спортом", де вона тепло згадала легендарну Альбіну Дерюгіну.