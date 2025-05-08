Не оцінили ідею Шахтаря: українські клуби відмовилися скоротити УПЛ

Українські клуби не підтримали ідею скорочення УПЛ. Команди відмовилися повертати формат попередніх років.

У середу, 7 травня, в столичному Будинку футболу відбулася зустріч керівництва УАФ з представниками клубів УПЛ. Вони обговорювали ідею Шахтаря щодо можливого скорочення команд чемпіонату України до 12.

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В УПЛ не буде скорочення

Під час зустрічі генеральний секретар Шахтаря Олександр Черкасов запропонував ідею щодо скорочення чемпіонату України до 12 клубів. Було запропоновано зіграти повноцінні два кола з подальшим розподілом на дві шістки і ще два додаткових кола, пише 24 канал з посиланням на ТаТоТаке.

За такою формулою, команди провели б 32 поєдинки у новому сезоні УПЛ, проте ідею підтримав лише Полісся. Решта 14 команд висловилися проти.

Нагадаємо, що такий формат був застосований з 2016 по 2020 рік. Згодом його змінили.