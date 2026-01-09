Укр Рус
9 січня, 12:17
2

"Раз, два, три – Маруся": канадська арена перетворилася на український майданчик

Єгор Торяник
Основні тези
  • На матчі Національної хокейної ліги між Вінніпег Джетс і Едмонтон Ойлерз в Канаді грали українські пісні, включаючи "Маруся" від гурту 100лиця та "Весняночка" від гурту SHUM.
  • Пресслужба Вінніпег Джетс анонсувала форму команди з українськими символами, кошти від продажу якої підуть на підтримку української громади.

Нещодавно відбулись чергові матчі Національної хокейної ліги. В одному із них зустрічалися Вінніпег Джетс та Едмонтон Ойлерз.

Гра відбулася у Манітобі, у якій найбільша українська діаспора у Канада. Під час матчу на льодовій арені Canada Life Center лунали українські пісні, повідомляє 24 канал.

Які пісні лунали під час матчу Джетс – Ойлерз?

Фанати у мережі розмістили кадри з матчу Джетс – Ойлерз. На першому відео можна почути пісню гурту 100лиця – "Маруся", а на іншому лунала "Весняночка" від гурту SHUM. 

Відео з матчу Джетс – Ойлерз:

Відзначимо, що нещодавно пресслужба Вінніпег Джетс опублікувала допис у соціальній мережі Х, представивши форму команди з українськими символами, яку може придбати кожен. Усі кошти від продажу будуть спрямовані на підтримку української громади.

Що відомо про Вінніпег Джетс?

  • Команда заснована у 1972 році, а у 1979 році стала членом Національної хокейної ліги. У 1996 році вони перебралися до Гліндейлу, змінивши назву на Фінікс Койотс.

  • У 2011 року у клуби почались фінансові проблеми, через які вони перебралися до міста Вінніпег, обравши нову назву Вінніпег Джетс.

  • У сезоні 2025 – 2026 Джетс посідають восьме місце у центральному дивізіоні Западної конференції НХЛ. У їх активі 35 залікових пунктів.