"Раз, два, три – Маруся": канадська арена перетворилася на український майданчик

Нещодавно відбулись чергові матчі Національної хокейної ліги. В одному із них зустрічалися Вінніпег Джетс та Едмонтон Ойлерз.

Гра відбулася у Манітобі, у якій найбільша українська діаспора у Канада. Під час матчу на льодовій арені Canada Life Center лунали українські пісні, повідомляє 24 канал.

Які пісні лунали під час матчу Джетс – Ойлерз?

Фанати у мережі розмістили кадри з матчу Джетс – Ойлерз. На першому відео можна почути пісню гурту 100лиця – "Маруся", а на іншому лунала "Весняночка" від гурту SHUM.

Відео з матчу Джетс – Ойлерз:

Відзначимо, що нещодавно пресслужба Вінніпег Джетс опублікувала допис у соціальній мережі Х, представивши форму команди з українськими символами, яку може придбати кожен. Усі кошти від продажу будуть спрямовані на підтримку української громади.

Що відомо про Вінніпег Джетс?