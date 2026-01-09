"Раз, два, три – Маруся": канадська арена перетворилася на український майданчик
- На матчі Національної хокейної ліги між Вінніпег Джетс і Едмонтон Ойлерз в Канаді грали українські пісні, включаючи "Маруся" від гурту 100лиця та "Весняночка" від гурту SHUM.
- Пресслужба Вінніпег Джетс анонсувала форму команди з українськими символами, кошти від продажу якої підуть на підтримку української громади.
Нещодавно відбулись чергові матчі Національної хокейної ліги. В одному із них зустрічалися Вінніпег Джетс та Едмонтон Ойлерз.
Гра відбулася у Манітобі, у якій найбільша українська діаспора у Канада. Під час матчу на льодовій арені Canada Life Center лунали українські пісні, повідомляє 24 канал.
Які пісні лунали під час матчу Джетс – Ойлерз?
Фанати у мережі розмістили кадри з матчу Джетс – Ойлерз. На першому відео можна почути пісню гурту 100лиця – "Маруся", а на іншому лунала "Весняночка" від гурту SHUM.
Відео з матчу Джетс – Ойлерз:
Відзначимо, що нещодавно пресслужба Вінніпег Джетс опублікувала допис у соціальній мережі Х, представивши форму команди з українськими символами, яку може придбати кожен. Усі кошти від продажу будуть спрямовані на підтримку української громади.
Що відомо про Вінніпег Джетс?
Команда заснована у 1972 році, а у 1979 році стала членом Національної хокейної ліги. У 1996 році вони перебралися до Гліндейлу, змінивши назву на Фінікс Койотс.
У 2011 року у клуби почались фінансові проблеми, через які вони перебралися до міста Вінніпег, обравши нову назву Вінніпег Джетс.
У сезоні 2025 – 2026 Джетс посідають восьме місце у центральному дивізіоні Западної конференції НХЛ. У їх активі 35 залікових пунктів.