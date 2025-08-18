У неділю, 24 серпня, українці відзначатимуть День Незалежності України. За ці 34 роки український народ постійно виборював свою незалежність та свободу.

За ці 34 роки Україна виховала чимало провідних спортсменів, які неодноразово підіймали синьо-жовтий стяг. Після початку повномасштабної війни багато топових українських атлетів стали голосом України на світовій арені. 24 Канал розповідає про спортсменів, які стали символом України за часи незалежності.

Інеса Кравець

Інеса Кравець – королева легкоатлетичного сектора 1990-х та неодноразова рекордсменка світу. 10 серпня 1995 року українка встановила світовий рекорд у потрійному стрибку (15,50 метра), який протримався аж 25 років.



Інеса Кравець

Лише на Олімпійських іграх-2020 у Токіо венесуельська легкоатлетка Юлімар Рохас перевершила результат Кравець на 17 сантиметрів (15,67 метра).

Кравець спеціалізувалась на потрібному стрибку та стрибку у довжину. Інеса у 1995-му році стала чемпіонкою світу, а до цього вже стала чемпіонкою світу у приміщенні. Перед цим у 1994-му Кравець завоювала дві медалі чемпіонату Європи.

У 1992-му році українка здобула свою першу олімпійську нагороду – "срібло" зі стрибків у довжину у Барселоні. А вже на наступній Олімпіаді Кравець додала до "срібла" Ігор-1992 ще й "бронзу" в Атланті-1996 у потрійному стрибку.

Має декілька державних нагород за високі досягнення у спорті.

Інеса не лише успішна легкоатлетка у минулому, а й мама. У другому шлюбі Кравець народила доньку Дарію, яка займається професійно тенісом. Інеса присвячує своє життя кар'єрі доньки. Після анексії Криму колишня легкоатлетка продала свою квартиру поблизу Ластівчиного гнізда та перебралась до Києва. Інеса засуджує російську агресію та "проти" виступів росіян на міжнародній арені.

Сергій Бубка

Сергій Бубка – колишній легкоатлет, який спеціалізувався на стрибках із жердиною, та експрезидент Національного олімпійського комітету.



Сергій Бубка

У 1994-му Бубка встановив світовий рекорд у вигляді 6,14 метра в Італії. Цей рекорд українця тримався до 2020-го року. На Діамантовій лізі у Римі швед Арман Дюплантіс стрибнув на 6,15 метра, перевершивши рекорд Сергія Бубки.

Окрім цього у Сеулі-1988 Бубка став олімпійським чемпіоном у стрибках із жердиною. Українець також ставав чемпіоном світу, зокрема у приміщенні, та переможцем Євро.

Якщо спортивні здобутки Бубки викликають лише захоплення, то громадянська позиція викликає чимало сумнівів. Сергій Назарович виїхав із України у статусі біженця, а також неодноразово потрапляв під критику щодо мовчазної позиції щодо російської агресії. Влітку 2023-го стало відомо, що родинні фірми Бубки продовжують роботу на окупованих територіях, продаючи пальне ворогу.

Андрій Шевченко

Андрій Шевченко – колишній футболіст, який став одним із трьох володарів "Золотого м'яча" в історії України. Нападник отримав найвищу індивідуальну нагороду у футболі у 2004-му році, коли феєрив за італійський Мілан.



Андрій Шевченко

У своїй кар'єрі Шева встиг стати переможцем Ліги чемпіонів (сезон-2002/2003 за Мілан). Також за спиною Андрія Миколайовича ціла низка відзнак та трофеїв. За свою кар'єру футболіста форвард провів 322 матчі за Мілан, 77 ігор за лондонське Челсі, ставши при цьому легендою київського Динамо та збірної України (111 поєдинків).

Після закінчення футбольної кар'єри Андрій Миколайович розпочав тренерську діяльність. Шева був асистентом головного тренера збірної України та очолював національну команду. Саме Шевченко вивів "синьо-жовтих" Також провів невдалий та недовгий період на чолі італійського Дженоа. Із січня 2024-го року працює на посаді президента УАФ.

Володимир і Віталій Кличко

Володимир та Віталій Клички – одні із найкращих братів не лише в історії боксу, а й світового спорту в цілому.



Володимир і Віталій Клички

На двох провели понад сотню професійних боїв. Володимир відбоксував 69 поєдинків, у яких здобув 64 перемоги (54 – нокаутом) при 5-ти поразках. Натомість Віталій провів на профі-рингу 47 двобоїв – 45 звитяг (41 – нокаутом) та 2 поразки.

Востаннє Кличко-старший виходив у ринг у вересні 2012-го, коли переміг німця Емануеля Чарра у Москві. Після чоло розпочав політичну кар'єру, нині є мером Києва. А от "Доктор Сталевий Молот" не попрощався із боксом на мажорній ноті. У листопаді 2015-го Володимир поступився Тайсону Ф'юрі, а у квітні 2017-го програв іншому британцю Ентоні Джошуа. Кличко-молодший відмовився від реваншу проти Ей Джея та оголосив про відхід на пенсію.

Якщо Віталій Кличко повністю занурений у справи столиці України, то його молодший брат хоче повернутись у ринг. Володимир прагне побити рекорд Джорджа Формана, який у віці 45 років став найстаршим чемпіоном світу. При цьому Кличко-молодший заявляв, що до кінця війни його пріоритет це допомага Україні, а не власні боксерські амбіції.

Лілія Подкопаєва

Лілія Подкопаєва – ще одна зірочка українського спорту на світовій арені до 2000-х років. За спиною титулованої гімнастки ціла гора різноманітних нагород – чемпіонка світу та Європи, призерка цих змагань та інших міжнародних стартів.



Лілія Подкопаєва

Однак до найсерйознішого досягнення Подкопаєва дісталась у 1996-му році. Олімпійські ігри в Атланті стали турніром імені Лілії Подкопаєвої. Українка завоювала два "золота" в абсолютній першості та вільних вправах, а також здобула "срібло" на колоді. Така вершина підкорилась Подкопаєвій у віці 17 років.

Саме на цих Іграх Подкопаєва здійснила подвійне сальто із поворотом на 180 градусів. Цей неймовірний елемент назвали іменем української гімнастки. Цікаво, що сучасні гімнасти майже не використовують цей надскладний елемент у своїх програмах.

На жаль, на наступну Олімпіаду Подкопаєва не поїхала. Після чисельних травм закінчила кар'єру професійної гімнастки. Після завершення кар'єри Лілія не випала із інфопростору. Олімпійська чемпіонка брала участь у медійних шоу.

Тричі була у шлюбі та виховує троє дітей – прийомного сина Вадима, доньку Кароліну та молодшу доньку Евеліну. Саме друга донька Евеліна – єдина дитина у спільному шлюбі із бізнесменом Ігорем Дубінським, з яким зараз проживає у щасливому шлюбі колишня гімнастка. Подкопаєва живе в Атланті, де й зустріла свого нинішнього чоловіка.

Лілія не стоїть осторонь війни в Україні. Навіть з-за океану ексспортсменка активно проявляє свою позицію, волонтерить та допомагає військовим. Також Подкопаєва навідується в рідну країну.

Олександр Усик

Олександр Усик – один із найвидатніших боксерів в історії. За свою кар'єру боксер із Сімферополя досяг усього, про що тільки мріє будь-який боєць.



Олександр Усик

У 2012-му Усик став олімпійським чемпіоном у Лондоні (до 91 кілограма). Також Олександр став чемпіоном та призером світу (2009, 2011), чемпіоном Європи та Кубок Європи.

У листопаді 2013-го провів свій дебютний бій у професіоналах, у якому переміг мексиканця Феліпе Ромеро. Відтоді Усик провів 24 бої, в усіх здобув перемоги (15 – нокаутом).

У травні минулого року Усик став абсолютним чемпіоном світу у хевівейті завдяки першій перемозі над Тайсоном Ф'юрі. Згодом свідомо втратив це звання через відмову від поясу IBF, але 19 липня 2025 року повернув собі статус "абсолюта" після перемоги над Даніелем Дюбуа у реванші.

Окрім боксерських здобутків Усик позитивно відзначається за межами рингу. Його слоти збирають мільйони, які потім йдуть на допомогу Україні. Сам Олександр також жертвує чималі суми грошей, відвідує військових у госпіталях, а також його родина допомагає дітям.

Ольга Харлан

Ще одна зірочка в українському спорті – Ольга Харлан. 34-річна фехтувальниця за свою кар'єру здобула цілу низку нагород. Однак найбільшим досягненням уродженки Миколаєва є аж шість медалей Олімпійських ігор.



Ольга Харлан

Свою дебютну нагороду Ольга завоювала ще у 2008-му році, коли виступила на Іграх у Пекіні. Тоді Харлан стала олімпійською чемпіонкою у командній шаблі. Відтоді українська фехтувальниця майже не їхала із Олімпіад без нагород. Виключенням лише стала Олімпіада-2020 у Токіо, яка була перенесена через коронавірус на 2021-й рік.

До цього Ольга вже завоювала дві індивідуальні "бронзи" (2012, 2016) та "срібло" у Ріо-2016 у команді.

На Олімпіаді у Парижі-2024 Харлан здобула аж дві медалі – індивідуальну "бронзу" та "золото" у команді.

За високі досягнення у спорті Ольга нагороджена багатьма державними нагородами. Вона активно висвітлює правду про війну в Україні, як страждає, зокрема її рідний Миколаїв, та навіть увійшла в історію фехтування поза нагородами. Харлан не потиснула руку росіянці Анні Смирновій, була відсторонена через це, але згодом після шквалу критики була повернена до змагань. Ольга змусила міжнародну федерацію фехтування переглянути правила щодо рукостискання спортсменів під час турнірів.

Еліна Світоліна

Еліна Світоліна – беззаперечна перша ракетка в історії українського тенісу. Колишня третя ракетка світу, яка у 2018-му році перемогла на Підсумковому турнірі WTA. Тоді у фіналі українка переграла американку Слоун Стівенс – 3:6 та 6:2 (двічі на користь Світоліної).



Еліна Світоліна

За свою кар'єру Еліна завоювала вже 18 трофеїв та заробила понад 26,3 мільйона доларів призових. Також у Токіо-2020 Світоліна стала бронзовою призеркою Олімпійських ігор та переписала історію українського тенісу.

У 2022-му році Світоліна вперше стала мамою та видала вражаючий камбек на корт після народження доньки Скай.

У поточному сезоні Світоліна посідає 13-те місце у світовому рейтингу WTA, набравши 2944 очки. Еліна Світоліна є справжнім обличчям України на світовій арені. Вона не лише активно висвітлює події в Україні, допомагає фінансово та гуманітарно військовим, відвідує аукціони та благодійні заходи та почала частіше навідуватись на Батьківщину, де проводить майстер-класи для юних тенісистів і тенісисток.

Ярослава Магучіх

Ярослава Магучіх – "Королева" легкої атлетики. Усі здобуті нагороди Ярослави навіть складно перелічити та пригадати. У Токіо-2020 Магучіх здобула свою дебютну медаль Олімпійських ігор – "бронзу" у стрибках у висоту. А до неї у 2024-му уродженка Дніпра додала ще омріяне "золото" Ігор у Парижі.



Ярослава Магучіх

На етапі Діамантової ліги у Парижі Магучіх побила світовий рекорд Стефки Костадінової, який тримався із 1987-го року. Тоді представниця Болгарії підкорила висоту 2,09 метра, а Ярослава перевершила на один сантиметр (2,10).

Також уродженка Дніпра не забуває про рідну країну та допомагає фінансово.