4 українські зірки спорту, які зраджували своїм коханим

Українські спортсмени привертають увагу вболівальників своїми успіхами. Проте фанатів також цікавить особисте життя вітчизняних атлетів.

Зокрема шанувальники звертають увагу на гучні скандали за участі спортсменів. Що відомо про нагучніші зради українських атлетів своїм коханим – розповідає 24 канал.

Читайте також Жив у Росії та допомагав тренеру збірної: де зараз і чим займається Максим Калініченко

Олександр Зубков

Український футболіст Трабзонспор у 2019 році одружився з дівчиною на ім'я Анна. А у 2021 році вона народила півзахиснику доньку, яку назвали Софією.

Анна та Олександр Зубкови з донькою Софією/ Фото з соцмереж дівчини

Проте на початку 2025 року після шести років у шлюбі Анна подала на розлучення із зірковим футболістом. Річ у тім, що у 2024 році дівчина звинуватила свого чоловіка у зраді, показавши у соцмережах скріншоти спілкування гравця з коханкою.

Також вона розповіла, що Зубков користувався послугами ескортниць. Згодом Олександр та Анна продовжили жити разом, а кохана футболіста, нібито пробачила зраду, але мир тривав не довго.

Зубкова показала листування чоловіка з коханкою / Скріншоти з соцмереж

Анна показала пошукові запити Зубкова / Скріншот з соцмереж

Згодом після того, як Анна все ж подала документи на розлучення у 2025 році, пара знову зійшлася. Нещодавно дружина Зубкова в інстаграмі відповіла на запитання від підписника про їх стосунки, наголосив, що все добре.

Василь Вірастюк

Український стронгмен у 2023 році розлучився зі своєю другою дружиною Інною. А вже у 2024 році в інтерв'ю блогеру Славі Дьоміну уперше зізнався про те, що зрадив свої коханій.

Василь Вірастюк з ексдружиною Інною / Фото з відкритих джерел

За словами Вірастюка, з іншою дівчиною спортсмен почав зустрічатися ще під час шлюбу з Інною. Новий роман стронгмена розпочався тоді, коли його колишня дружина вирушила разом з дітьми за кордон на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

У мене нові стосунки понад рік. Вони почалися, коли дружина поїхала за кордон і перебувала там. Вважаю це зрадою. Як то кажуть, клин клином. Бо я виїзд за кордон дружини з дітьми сприйняв як зраду з її боку, тому що вона зробила по-своєму. Мабуть, я був винен у тому, що я її відпустив за кордон,

– ділився Вірастюк.

Також він зізнався, що на заваді їхнього щасливого подружнього життя стали різні погляди на те, як правильно виховувати дітей.

На чому ми не зійшлися – різні погляди на виховання дітей. Я завжди стояв на тому, що з дітьми потрібно спілкуватися. Якщо є конфлікт, то завжди треба вислухати й дізнатися дві сторони. Тому я завжди розмовляв. А моя дружина без компромісів. Її підхід – "витягнула шаблюку й рубай, не розбираючись,

– розповідав стронгмен.

Відзначимо, що розлучення Вірастюка з дружиною виявилося скандальним, адже вона хотіла помститися йому. Екскохана спортсмена спеціального затягували суд та вимагала великі кошти у вигляді аліментів.

За останніми новинами вона разом з дітьми проживає у Києві у квартирі свого колишнього чоловіка, яку він придбав ще у першому шлюбі. Іноді Вірастюк перетинається з Інною, коли приїздить по роботі у столицю України, перебуваючи у своєму помешканні.

Додамо, що новою дівчиною Василя стала Ірина, яка молодша за нього на 11 років. У 2023 році вона народила йому сина Володимира – також у Вірастюка є сини Адам, Олег та Олександр.

Анатолій Тимощук

У 2018 році Надія Навроцька розповіла, що її чоловік Анатолій Тимощук "спалився" на зраді через соціальні мережі. За її словами, вона знайшла фотографії коханки футболіста з подібними прикрасами, як і у неї.

Наш шлюб зруйнували дві речі – Instagram і Tiffany. О, у неї такі сережки, як у мене. Ще й колечко таке ж, як мені Толік приніс. А потім я доходжу до місця, де у неї таке ж серце, як у мене. Це взагалі був якийсь абсурд. Нонсенс, розумієте! Він приніс мені це сердечко, і воно не продається скрізь,

– розповідала Навроцька.

Анатолій Тимощук з дружиною Надією / Фото з відкритих джерел

Також колишня дружина Тимощука заявила, що зрозуміла те, що екскаптіан Шахтаря вже давно зраджував їй, коли побачили світлини доньки його коханки.

Я розумію, що людина їздила по всім виїзним матчам. Дивлюся на фотографію її дитини і розумію - це копія Толіка сестри. Тобто, це дитина вся в його рідню. Абсолютно схоже обличчя. Дівчинка 2007 року народження. Вона старше моїх дітей. Значить, вона існувала вже давно, – наголошувала Надія.

Сам же ж Тимощук заперечував факт зради. За словами Надії, він називав її божевільної та говорив про те, що не знає цієї жінки та її доньку.

Артем Мілевський

Колишній футболіст Динамо жодного разу не був одружений, але зрештою у зірки київського клубу все ж були стосунки. У 2024 році Мілевський в інтерв'ю блогеру Олександру Волошину зізнався, що зраджував своїм дівчатам.

Я така людина - не виходить у мене бути з однією. Я, може, звісно, не люблю людину, з якою сплю, це чисто фізична зрада, чисто фізичні дії якісь, але при тому я нічого не відчуваю до цієї людини, раз - і пішли далі,

– ділився Мілевський.

Артем Мілевський / Фото з соцмереж ексфутболіста

Також ексфорвард Динамо розповідав про зв'язки з ескортницями. За його словами, під час виступів за "біло-синіх" одного разу він витратив тисячу доларів.

За останніми новинами наразі Мілевський перебуває у стосунках з дівчиною Таміллою. Влітку минулого року їх помітили на відпочинку у Буковелі, де Артем став героєм кумедного відео.