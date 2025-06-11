Збірній України в Словенії відмовилися вмикати гімн: з'явилися нові деталі скандалу

Перед початком поєдинку зі Словенією у Золотій Євролізі організатори не увімкнули гімн України. Проте наші волейболістки з честю вийшли із ситуації.

Незвичайна та зворушлива ситуація сталася перед матчем жіночої збірної України у Золотій Євролізі-2025. За словами блокуючої команди Уляни Котар, українські волейболістки стояли на майданчику в очікуванні гімну, однак організатори так і не увімкнули мелодію, пише 24 Канал з посиланням на Obozrevatel.

До теми Українські волейболістки не дочекалися гімну та заспівали його самі: щемливе відео

Як українські волейболістки вийшли зі скрутної ситуації

Після недовгої паузи тренер жестом закликав спортсменок заспівати гімн самостійно. Команда підтримала ініціативу – гімн України пролунав у живому виконанні волейболісток. Причину ігнорування протоколу зі сторони організаторів офіційно так і не пояснили.

Це був гарний початок, і треба було це завершити перемогою,

– прокоментувала ситуацію Котар.

Українська волейболістка додала, що емоційний заряд лише додав команді додаткової мотивації на поєдинок зі Словенією.

Відео живого виконання гімну України волейболістками

Нагадаємо, що зустріч завершилася розгромною перемогою збірної України – 3:0. Це четверта поспіль перемога підопічних Якуба Глушака у розіграші Золотої Євроліги. Переможна серія українок триває вже дев'ять матчів поспіль.

Вирішальні поєдинки за потрапляння до "Фіналу чотирьох" збірна України проведе у Польщі. Її суперницями будуть команди Швеції (13 червня) та Словаччини (15 червня).

Раніше ми повідомляли, що зірковий український волейболіст Олег Плотницький оголосив про завершення кар'єри у збірній.