Ексгравець Руха підписав контракт з російським клубом: він залишив Україну за системою "Шлях"

Після початку повномасштабного вторгнення чимало українських спортсменів взяли зброю до рук, щоб відбити навалу окупантів. Більшість при цьому продовжила свою кар'єру та намагається допомагати рідній країні різними способами.

Проте є й ті, хто пробив дно та зрадив Батьківщину. До цього списку напередодні додався футболіст Данило Кондраков, повідомляє 24 Канал.

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Де продовжив кар'єру Кондраков?

Він з літа 2022 року виступав у Європі, залишивши львівський Рух на правах вільного агента. Форвард грав у Литві, Болгарії та Мальті, після чого несподівано перебрався в Росію.

Кондраков продовжить кар'єру в томському КДВ, який змагається "запорєбриком" у третьому дивізіоні. 19 липня уродженця Луганська презентували в соцмережах клубу, деталі угоди з нападником не розголошуються.

Зазначимо, що 27-річний футболіст розпочинав свою кар'єру в юнацькій команді Зорі. Також в Україні грав за запорізький Металург, кропивницьку Зірку та львівський Рух.

Зверніть увагу. Раніше у програмі KDK журналіст Андрій Сеньків заявив, що Данило Кондраков виїхав з України після початку повномасштабного вторгнення за допомогою системи "Шлях".

Нагадаємо, що напередодні з іншим гравцем Руха сталася неприємна ситуація на кордоні. Гамбієць Бубакар Фаал не міг потрапити в Україну через бюрократичні проблеми.