Ексгравець Руха підписав контракт з російським клубом: він залишив Україну за системою "Шлях"
- Футболіст Данило Кондраков підписав контракт з російським клубом КДВ з Томська, який грає в третьому дивізіоні.
- Кондраков залишив Україну після початку повномасштабного вторгнення за допомогою системи "Шлях" і грав у Литві, Болгарії та Мальті до переходу в Росію.
Після початку повномасштабного вторгнення чимало українських спортсменів взяли зброю до рук, щоб відбити навалу окупантів. Більшість при цьому продовжила свою кар'єру та намагається допомагати рідній країні різними способами.
Проте є й ті, хто пробив дно та зрадив Батьківщину. До цього списку напередодні додався футболіст Данило Кондраков, повідомляє 24 Канал.
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Де продовжив кар'єру Кондраков?
Він з літа 2022 року виступав у Європі, залишивши львівський Рух на правах вільного агента. Форвард грав у Литві, Болгарії та Мальті, після чого несподівано перебрався в Росію.
Кондраков продовжить кар'єру в томському КДВ, який змагається "запорєбриком" у третьому дивізіоні. 19 липня уродженця Луганська презентували в соцмережах клубу, деталі угоди з нападником не розголошуються.
Зазначимо, що 27-річний футболіст розпочинав свою кар'єру в юнацькій команді Зорі. Також в Україні грав за запорізький Металург, кропивницьку Зірку та львівський Рух.
Зверніть увагу. Раніше у програмі KDK журналіст Андрій Сеньків заявив, що Данило Кондраков виїхав з України після початку повномасштабного вторгнення за допомогою системи "Шлях".
Нагадаємо, що напередодні з іншим гравцем Руха сталася неприємна ситуація на кордоні. Гамбієць Бубакар Фаал не міг потрапити в Україну через бюрократичні проблеми.