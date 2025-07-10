З початком повномасштабної війни в Україні повітряний простір закрився для цивільних літаків. Через неможливість використовувати аеропорти у спортсменів виникає чимало логістичних проблем. Одна з таких сталась у львівського Руха, повідомляє 24 Канал.

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Не може перетнути кордон

"Жовто-чорні" поскаржились, що Бабукар Фаал не може дістатися Львова. Футболіст застряг на території Молдови та не має змоги перетнути її кордон з Україною.

У Русі заявили, що гамбієць має низку бюрократичних проблем, які не дозволяють йому транзитом потрапити в Україну. Сам Бабукар офіційно зареєстрований гравець Руху та має посвідку на проживання в Україні.

Львів'яни звернулись до МЗС Молдови та апарату президента країни з проханням надати гравцю юридичну допомогу та посприяти його виїзду в Україну. Команда чекає Фаала на базі для продовження підготовки до сезону 2025-2026.

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Нагадаємо, що 22-річний гамбієць перебрався в Рух у лютому цього року з хорватського Орієнта. У 12-ти матчах за львів'ян нападник оформив три голи та один асист.

Минулий сезон Рух завершив на восьмому місці в УПЛ. А вже 1 серпня команда Івана Федика стартує у новому сезоні чемпіонату України 2025-2026. Суперником "жовто-чорних" стане новачок елітного дивізіону Полтава.