18-річний український футболіст вперше зіграв за новий клуб в МЛС

Геннадій Синчук взимку 2025 року покинув харківський Металіст. Український футболіст перебрався у Канаду, де приєднався до місцевого Монреаля.

У неділю, 13 квітня, відбувся матч Монреаль – Шарлотт. Геннадій Синчук вперше з'явився на полі у складі нового клубу в офіційній грі в межах МЛС, повідомляє 24 канал.

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Як зіграв Синчук

18-річний півзахисник вийшов на поле у матчі проти Шарлотт на початку другого тайму. Синчук зіграв 45 хвилин і не зміг відзначитись результативними діями, а Монреаль зазнав поразки з рахунком 0:1.

Проте гру Геннадія Синчука добре оцінили у матчі проти Шарлотта. Українець отримав 7 балів від WhoScored.

Відеоогляд матчу Монреаль – Шарлотт:

Нагадаємо, що Геннадій Синчук перейшов у Монреаль 28 січня 2025 року. Угода українського півзахисника з канадським клубом розрахована до 2028 року з можливістю продовження на сезон.

За Металіст у поточному сезоні Геннадій Синчук зіграв у семи матчах в офіційних турнірах. На рахунку українського півзахисника один забитий м'яч.