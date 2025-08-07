Скандал на старті Всесвітніх ігор-2025: українців не пустили через синьо-жовтий одяг
- Українських спортсменів на старті Всесвітніх ігор-2025 в Китаї тимчасово не допустили на арену через синьо-жовті жакети, але ситуацію вдалося вирішити без серйозних наслідків.
- Турнір триватиме з 7 до 18 серпня, охоплює понад три десятки неолімпійських видів спорту, і Україна братиме участь у 19 дисциплінах.
У китайському місті Ченду стартували Всесвітні ігри-2025. Однак перший же день не обійшовся без скандалу.
Старт Всесвітніх ігор 2025 у Китаї не обійшовся без інцидентів. Українських спортсменів тимчасово не допускали на арену через синьо-жовті жакети, пише 24 Канал.
Читайте також Прославляла Україну і сталася зрадницею: що відомо про Яну Клочкову, яка втекла до Криму
Що сталося на турнірі?
Представників України тимчасово не пропускали через контроль безпеки через синьо-жовті жакети. За словами самих атлетів, ситуацію вдалося вирішити без серйозних наслідків, і команда продовжує підготовку до змагань.
Турнір триватиме з 7 до 18 серпня й охоплює понад три десятки неолімпійських видів спорту. Цього року Україна заявила участь у 19 дисциплінах. Найчисельніші команди представляють спортивну акробатику, паверліфтинг і підводне плавання – по 13 учасників у кожному виді.
Нагадаємо, що нещодавно пілот Формули-1 Франко Колапінто потрапив у страшну аварію та опинився в лікарні.