7 августа, 20:13
Скандал на старте Всемирных игр-2025: украинцев не пустили из-за сине-желтой одежды

Валерия Фургалец
Основные тезисы
  • Украинских спортсменов на старте Всемирных игр-2025 в Китае временно не допустили на арену из-за сине-желтых жакетов, но ситуацию удалось решить без серьезных последствий.
  • Турнир продлится с 7 до 18 августа, охватывает более трех десятков неолимпийских видов спорта, и Украина будет участвовать в 19 дисциплинах.

В китайском городе Чэнду стартовали Всемирные игры-2025. Однако первый же день не обошелся без скандала.

Старт Всемирных игр 2025 в Китае не обошелся без инцидентов. Украинских спортсменов временно не допускали на арену из-за сине-желтых жакетов, пишет 24 Канал.

Что произошло на турнире?

Представителей Украины временно не пропускали через контроль безопасности из-за сине-желтых жакетов. По словам самих атлетов, ситуацию удалось решить без серьезных последствий, и команда продолжает подготовку к соревнованиям.

Турнир продлится с 7 по 18 августа и охватывает более трех десятков неолимпийских видов спорта. В этом году Украина заявила участие в 19 дисциплинах. Самые многочисленные команды представляют спортивную акробатику, паверлифтинг и подводное плавание – по 13 участников в каждом виде.

