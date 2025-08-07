Старт Всемирных игр 2025 в Китае не обошелся без инцидентов. Украинских спортсменов временно не допускали на арену из-за сине-желтых жакетов, пишет 24 Канал.

Что произошло на турнире?

Представителей Украины временно не пропускали через контроль безопасности из-за сине-желтых жакетов. По словам самих атлетов, ситуацию удалось решить без серьезных последствий, и команда продолжает подготовку к соревнованиям.

Турнир продлится с 7 по 18 августа и охватывает более трех десятков неолимпийских видов спорта. В этом году Украина заявила участие в 19 дисциплинах. Самые многочисленные команды представляют спортивную акробатику, паверлифтинг и подводное плавание – по 13 участников в каждом виде.

