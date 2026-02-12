Українця Гераскевича дискваліфікували на Олімпійських іграх

Українського скелетоніста Владислава Гераскевича дискваліфікували на Олімпіаді. Представники МОК відсторонили спортсмена від змагань через використання "шолому пам’яті".

Гераскевича дискваліфікували перед самим стартом першого заїзду. Про це повідомили на офіційному сайті МОК.

Як пояснили дискваліфікацію Гераскевича?

В організації наголосили, що рішення було прийнято після відмови Гераскевичем дотримуватися керівних принципів МОК щодо самовираження спортсменів. Його ухвалило жюрі Міжнародної федерації бобслею та скелетону (IBSF) на основі того факту, що шолом, який він мав намір носити, не відповідав правилам.

Також у МОК наголосили, що Гераскевич мав вранці зустріч з президенткою організації Кірсті Ковентрі, у ході якої не було досягнуто консенсусу.

За повідомленням AP, президентка Міжнародного олімпійського комітету чекала на Гераскевича за годину до початку чоловічих змагань зі скелетону. Вони зайшли в приватну зону та коротко поговорили, і, очевидно, Ковентрі не змогла змінити думку Гераскевича. Владислав заявив, що подасть апеляцію до Спортивного арбітражного суду.

Які були вимоги Гераскевича?

На своїй сторінці в інстаграмі Владислав сьогодні вранці заявив, що не хотів скандалу з МОК, але сам міжнародний олімпійський комітет створив його своєю інтерпретацією правил, яку багато хто вважає дискримінаційною. Гераскевич запропонував завершити скандал і не відволікати спортсменів та глядачів від самих змагань.

Прошу: 1. Зняти заборону на використання "Шолома Пам’яті". 2. Вибачитися за тиск, створений на мене протягом останніх днів. 3. В знак солідарності з українським спортом надати електрогенератори для українських спортивних об'єктів, які щодня страждають від обстрілів. Дуже сподіваюся на відповідь до початку змагань зі скелетону,

– написав скелетоніст.

Реакція Владислава після дискваліфікації

Одразу після повідомлення про дискваліфікацію Владислав розповів “Суспільному”, що має великі сумніви щодо того, чи дійсно МОК підтримує Україну та солідарний з нашим народом.

Ми заплатили ціну за нашу гідність, Я відстоював інтереси України та пам'ять про спортсменів. Що далі? Це тільки відбулося і важко сказати. Напевно, будемо готувати позов у CAS і продовжуватимемо боротися за наші права. Вірю, що ми не порушили жодних правил,

– додав Гераскевич.

Значення "шолому пам'яті" Гераскевича