Суд постфактум змінив рахунок матчу в Бундеслізі через агресивні дії фанатів: відео інциденту

У середині грудня в матчі 14 туру чемпіонату Німеччини з футболу Уніон Берлін вдома приймав Бохум. Ця гра закінчилася скандалом, а її долю довелося вирішувати Спортивному суду Німецького футбольного союзу.

Наприкінці цього поєдинку рахунок був 1:1, а гості з 13-ї хвилини грали в меншості. Тому голкіпер Бохума намагався затягувати час, коли вводив м'яч у гру.

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Деталі скандалу

Це не сподобалося фанатам берлінської команди, які не обмежилися традиційним свистом, а й почали кидати різні предмети на поле. Один з уболівальників жбурнув запальничку, яка влучила в голову Патріку Древесу.

Як воротарю Бохума влучили запальничкою в голову: дивіться відео

Після цього інциденту команди залишили поле. Пізніше матч за домовленістю між клубами формально було поновлено, але гравці не намагалися вирвати перемогу, а організували перепасовку між собою на знак протесту. Тож він так і завершився з рахунком 1:1.

Проте Спортивний суд Німецького футбольного союзу ухвалив інше рішення. Він зарахував господарям технічну поразку 0:2, повідомляє 24 Канал з посиланням на Kicker.

Результат не може бути вирішений "пактом про ненапад" між залученими клубами. Такі угоди суперечать основним принципам спортивного змагання,

– пояснив рішення голова Спортивного суду Стефан Обергольц.

В берлінському Уніоні вже відреагували на такий вердикт. Президент Дірк Цинглер заявив про намір оскаржувати рішення, адже воно являє собою небезпечний прецедент у світі футболу:

"На жаль, організатори нічого не можуть вдіяти з киданням сторонніх предметів на поле. Важливіше ідентифікувати цих людей та накласти на них максимально можливе покарання, аби стримувати потенційних наслідувачів.

Вердикт завдає величезної шкоди футболу, але не запобігатиме неприйнятному киданню предметів. Навпаки, ми ризикуємо, що в майбутньому не спортивні виступи команд вирішуватимуть результат гри, а ймовірні насилля, образи, піротехніка чи навіть кинутий предмет".

Довідка. Після зміни результату Бохум залишився на останній сходинці в турнірній таблиці, проте за очками наздогнав Гольштайн Кіль, який розташовується на 17-й позиції. Місце берлінського Уніона також не змінилося – 12-те.

Зазначимо, що Бундесліга наприкінці грудня пішла на зимову паузу, яка закінчується 10 січня. У першому матчі 2025 року відбудеться центральний поєдинок 16 туру – Боруссія Дортмунд вдома прийматиме леверкузенський Баєр. Стартовий свисток пролунає о 21:30.