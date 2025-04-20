Команди Бундесліги влаштували гольову рубку, встановивши унікальний рекорд
- Уніон Берлін та Штутгарт зіграли внічию 4:4 у матчі 30-го туру Бундесліги-2024/2025.
- Команди встановили рекорд, забивши вісім м'ячів на двох у першому таймі гри.
У суботу, 19 квітня, відбувся 30-й тур Бундесліги-2024/2025. В одному з матчів чемпіонату Німеччини Уніон Берлін приймав вдома Штутгарт.
Матч між столичним клубом і "швабами" подарував фанам чималу кількість голів. Команди зіграли внічию з рахунком 4:4, встановивши унікальний рекорд, пише 24 канал із посиланням на Opta.
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Яке досягнення встановили команди
Уніон Берлін і Штутгарт забили на двох вісім м'ячів у першому таймі матчу 30-го туру німецької Бундесліги. Спочатку господарів поля повели у рахунку 2:0, але гості зуміли відігратись.
Через деякий час Уніон знову вийшов вперед, але Штутгарт забив два голи у відповідь – 4:3. У компенсований арбітром час Андрій Ілич відзначився у воротах "швабів" – 4:4.
Уніон і Штутгарт відзначились історичним рекордом в межах Бундесліги. За час існування чемпіонату Німеччини вперше команди забили вісім голів на двох у першому таймі.
Відеоогляд матчу Уніон Берлін – Штутгарт: