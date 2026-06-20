Власник європейського клубу хотів скаржитись на Динамо у ФІФА: усе через скандального Бленуце

Президент румунського клубу Університатя Крайова заговорив про Динамо. Тема розмови стосувалась конфліктної ситуації між клубами щодо фінансів.

Адріан Мітітелу, який є власником Університаті з міста Крайова, висловив нерозуміння відсутністю ігрового часу у Владіслава Бленуце. Його слова наводить Gazeta Sporturilor.

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Що сказав Мітітелу про Динамо?

Керівник румунського клубу незадоволений тим що у минулому сезоні Бленуце не зіграв 15 офіційних матчів за киян. Згідно з контрактом, якби це сталось, до Динамо мало б сплатити Університаті 300 тисяч євро додатково.

Мітітелу сказав, що планував спочатку подати скаргу до ФІФА, однак згодом відійшов від цієї ідеї. Але від критики керівників українського клубу він не відмовився.

Вони мене обдурили, але нехай будуть здорові. Наступного разу я буду обережнішим. Для мене було лише формальністю довести його до потрібної кількості матчів, але після певного моменту його взагалі перестали використовувати,

– заявив Мітітелу.

Власник, румунського клубу додав, що не розуміє такого рішення Ігоря Суркіса та тренерів Динамо, адже ціна на гравця падає та Динамо не зможе згодом вигідно продати Бленуце.

Владіслав Бленуце у Динамо: що відомо?

24-річний румунський нападник поповнив ряди Динамо на початку вересня 2025 року. Майже одразу форвард, який має досвід виступів за молодіжні збірні своєї країни, потрапив у скандал – у його соцмережах знайшли відверто проросійський контент.

Після публічних вибачень Бленуце повернувся у склад Динамо, але протягом сезону 2025/26 відіграв лише 11 разів у всіх турнірах та записав на свій рахунок один гол.

Додамо, за словами Адріана Мітітелу, він розуміє, що румунський футболіст припустився помилок, які похитнули його позиції у Динамо.