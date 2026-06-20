За інформацією інсайдера Ігоря Бурбаса, Ярмоленко не прибуде найближчим часом на збори Динамо в Австрії, бо не має потреби готуватися до матчів кваліфікації Ліги Європи. З єврокубковою частиною кар'єри футболіст нібито вже попрощався.

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Що вирішив Ярмоленко про свою кар'єру в Динамо?

Не секрет, що Андрій Ярмоленко спершу збирався повісити бутси на цвях ще після завершення попереднього сезону. У Динамо для нього готували посаду спортивного директора.

Проте наближення до рекорду УПЛ за кількістю голів за весь час і повернення до збірної України зі зміною головного тренера вплинули на плани вінгера. Він таки наважився затриматися ще на рік, підписавши новий контракт.

Але на єврокубки плани Ярмоленка не поширюються. Він готуватиметься до старту сезону за індивідуальною програмою, яка не включає участь у матчах кваліфікації Ліги Європи.

Андрій буде повністю зосереджений саме на чемпіонаті України, в якому до абсолютного бомбардирського рекорду залишилося тільки два м'ячі. Зараз у Ярмоленка 123 взяття воріт, так само, як у Сергія Реброва. Попереду зі 124 голами тільки Максим Шацьких.

Коли Динамо стартує у єврокубках?

Перший кваліфікаційний раунд Ліги Європи чекає на киян 9 і 16 липня. Суперником буде румунська Університатя з Клуж-Напоки.

Щоб потрапити до групового раунду другого за престижністю єврокубка, підопічним Ігоря Костюка потрібно пройти аж чотирьох суперників. Будь-яка поразка буде означати перехід у змагання рангом нижче, Лігу конференцій.