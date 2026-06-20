За інформацією інсайдера Ігоря Бурбаса, Ярмоленко не прибуде найближчим часом на збори Динамо в Австрії, бо не має потреби готуватися до матчів кваліфікації Ліги Європи. З єврокубковою частиною кар'єри футболіст нібито вже попрощався.
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Що вирішив Ярмоленко про свою кар'єру в Динамо?
Не секрет, що Андрій Ярмоленко спершу збирався повісити бутси на цвях ще після завершення попереднього сезону. У Динамо для нього готували посаду спортивного директора.
Проте наближення до рекорду УПЛ за кількістю голів за весь час і повернення до збірної України зі зміною головного тренера вплинули на плани вінгера. Він таки наважився затриматися ще на рік, підписавши новий контракт.Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Але на єврокубки плани Ярмоленка не поширюються. Він готуватиметься до старту сезону за індивідуальною програмою, яка не включає участь у матчах кваліфікації Ліги Європи.
Андрій буде повністю зосереджений саме на чемпіонаті України, в якому до абсолютного бомбардирського рекорду залишилося тільки два м'ячі. Зараз у Ярмоленка 123 взяття воріт, так само, як у Сергія Реброва. Попереду зі 124 голами тільки Максим Шацьких.
Коли Динамо стартує у єврокубках?
Перший кваліфікаційний раунд Ліги Європи чекає на киян 9 і 16 липня. Суперником буде румунська Університатя з Клуж-Напоки.
Щоб потрапити до групового раунду другого за престижністю єврокубка, підопічним Ігоря Костюка потрібно пройти аж чотирьох суперників. Будь-яка поразка буде означати перехід у змагання рангом нижче, Лігу конференцій.