Чемпіонська гра Динамо, осічка Олександрії: підсумки 24 туру та турнірна таблиця УПЛ
- Динамо впевнено перемогло Кривбас 2:0, закріпивши свою позицію на шляху до чемпіонства.
- Владислав Ванат з Динамо лідирує у списку бомбардирів УПЛ з 14 голами.
- 25-й тур УПЛ розпочнеться 18 квітня з матчів Ворскли проти Олександрії та Динамо проти Оболоні.
Завершився черговий тур поточного розіграшу чемпіонату України. Команди подарували вболівальниками різноманітні емоції, а також велику кількість голів та яскраву гру.
24-й тур почався у п'ятницю 11 квітня та завершився у понеділок 14 квітня. Динамо впевнено крокує до чемпіонства, а боротьба за друге місце тільки загострилась, повідомляє 24 канал.
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Як клуби зіграли у 24-му турі УПЛ
У першому матчі 24-го туру української Прем'єр-ліги-2024/2025 між ЛНЗ та Шахтарем сенсації не відбулось. "Гірники" впевнено перемогли черкасців з рахунком 4:1.
ЛНЗ – Шахтар 1:4
У суботу, 12 квітня, відбулись три матчі 24-го туру чемпіонату України. Динамо у меншості обіграло на виїзді Кривбас та продовжує йти за "золотом" елітного дивізіону країни.
Кривбас – Динамо 0:2
Олександрія зіграла на виїзді проти Руха. Підопічні Ротаня несподівано розписали мирову нічию з рахунком 1:1 з львівським клубом, що дозволило Динамо відірватись у гонитві за чемпіонством та наблизитись Шахтарю у боротьбі за друге місце.
Рух – Олександрія 1:1
Закрив суботню програму 24-го туру УПЛ-2024/25 матч Оболонь – Чорноморець. Обидва клуби змагаються за виживання в еліті українського футболу, знаходячись у низу турнірної таблиці.
Проте цього разу фортуна повернулась саме до київського клубу. "Пивовари" здобули мінімальну перемогу з рахунком 1:0 через кумедний автогол воротаря одеситів.
Оболонь – Чорноморець 1:0
В інших матчах 24-го туру УПЛ сенсацій не відбулось. Полісся переграло Ворсклу – 2:0, Лівий Берег програв Колосу – 2:0, Верес у більшості здолав Зорю – 2:1. В останній грі, яка відбулась в понеділок 14 квітня Карпати мінімально здолали Інгулець – 2:1.
Ворскла – Полісся 0:2
Лівий Берег – Колос 0:2
Зоря – Верес 1:2
Інгулець – Карпати 1:2
Турнірна таблиця УПЛ
У гонці за звання найкращого бомбардира чемпіонату України сезону-2024/2025 Владислав Ванат зумів відірватись від Георгія Судакова та Олексія Гуцуляка на пристойну відстань у три забиті м'ячі.
Найкращі бомбардири УПЛ:
- 1. Владислав Ванат (Динамо) – 14 голів
- 2. Георгій Судаков (Шахтар) – 11 голів
- 3. Олексій Гуцуляк (Полісся) – 11 голів
- 4. Олександр Філіпов (Олександрія) – 10 голів
- 5. Єгор Твердохліб (Кривбас) – 9 голів
- 6. Артем Бондаренко (Шахтар) – 9 голів
- 7. Петар Мічін (Зоря) – 8 голів
- 8. Бруніньо (Карпати) – 7 голів
- 9. Пилип Будківський (Зоря) – 7 голів
- 10. Амбросій Чачуа (Карпати) – 7 голів
25-й тур української Прем'єр-ліги-2024/2025 розпочнеться у п'ятницю 18 квітня. Ворскла зіграє вдома проти Олександрії, а Динамо зійдеться із Оболонню у столичному дербі.