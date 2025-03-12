Срна назвав фаворита на "золото" та "срібло" УПЛ

У вівторок, 11 березня, відбулися поєдинки 21 туру Української Прем'єр-ліги. Закривав програму ігрового дня матч між Карпатами та Шахтарем.

Команди зіграли внічию з рахунком 0:0. Після чергової втрати очок "гірників" Даріо Срна зізнався, кого вважає фаворитом у чемпіонських перегонах.

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Реалістичний погляд на ситуацію

Спортивний директор донеччан заявив, що Шахтар є андердогом. На думку хорватського спеціаліста, "гірники" не є фаворитами навіть на другу сходинку, повідомляє 24 Канал із посиланням на ПРОФУТБОЛ Digital.

Ми маємо на себе дивитися. Я вважаю, що ми втратили забагато очок за чемпіонство. Спробуємо, але все ж таки фаворит великий на чемпіонство на сьогодні – Динамо. Олександрія – фаворит на друге місце. Ми маємо щось змінити. Стільки подарунків – це дорого коштує,

– сказав Срна.

До слова. В УПЛ Шахтар набрав 41 очко у 20 зіграних матчах. "Гірники" на шість залікових балів відстають від Олександрії та на десять від Динамо, маючи одну гру в запасі в порівнянні з конкурентами.

Зазначимо, що наступний поєдинок Шахтар проведе 29 березня на виїзді проти Оболоні. Початок матчу заплановано на 15:30.