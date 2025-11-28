Розклад матчів, турнірна таблиця та результати 14-го туру УПЛ 2025 – 2026

У п'ятницю, 28 листопада, стартує 14-й тур Української Прем'єр-ліги з футболу сезону 2025 – 2026. Програма туру вже традиційно буде поділена на чотири ігрові дні.

Тур розпочнеться матчем у столиці України де Оболонь прийме ковалівський Колос. Це буде зустріч 11-ї та 4-ї команд турнірної таблиці УПЛ відповідно, інформує 24 Канал.

До теми УПЛ-2025 – 2026 з футболу: турнірна таблиця, результати матчів і розклад

Який розклад ігор 14-го туру УПЛ 2025 – 2026?

Складно виділити одну центральну гру туру. На увагу фанатів заслуговують одразу два протистояння: Полісся – Зоря та Шахтар – Кривбас. Останній якраз закриє програму 14-го туру.

Слід відзначити, що обидва представники України у єврокубках Динамо та Шахтар проведуть свої матчі у понеділок, 1 грудня.

Це буде перший тур УПЛ для Динамо без Олександра Шовковського. 27 листопада на офіційному сайті киян з'явилась заява щодо звільнення наставника із посади головного тренера команди. Цікаво, що головний коуч Шахтаря Арда Туран доволі тепло відреагував на звільнення наставника принципового конкурента.

"Шовковський – тренер, якому я заздрив з моменту мого приходу сюди. Він чемпіон і підвищив конкуренцію та мотивацію для нас у нашій лізі. Хоча ми працювали лише п’ять – шість місяців, мені приємно бути його суперником. Я дуже його поважаю. Якщо тепер ми не зустрінемося з ним як суперники, я бажаю йому успіхів у подальшій кар'єрі", – процитувало слова Турана офіційний сайт Шахтаря.

28 листопада, 18:00. Оболонь – Колос

29 листопада, 15:30. ЛНЗ – Кудрівка

29 листопада, 18:00. Верес – Карпати

30 листопада, 13:00. Олександрія – Рух

30 листопада, 15:30. Епіцентр – Металіст 1925

30 листопада, 18:00. Полісся – Зоря

1 грудня, 15:30. Динамо – Полтава

1 грудня, 18:00. Шахтар – Кривбас

Турнірна таблиця УПЛ 2025 – 2026

МІСЦЕ КОМАНДА ІГРИ В Н П ГОЛИ ОЧКИ 1. Шахтар 13 9 3 1 30 – 9 30 2. ЛНЗ 13 8 2 3 14 – 8 26 3. Полісся 13 7 3 3 21 – 8 24 4. Колос 13 6 4 3 16 – 12 22 5. Кривбас 13 6 3 4 22 – 21 21 6. Зоря 13 5 5 3 28 – 14 20 7. Динамо 13 5 5 3 29 – 18 20 8. Металіст 1925 13 5 5 3 15 – 11 20 9. Карпати 13 4 6 3 18 – 17 18 10. Верес 13 4 5 4 13 – 14 17 11. Оболонь 13 4 4 5 11 – 21 16 12. Кудрівка 13 4 2 7 17 – 26 14 13. Епіцентр 13 3 1 9 15 – 22 10 14. Олександрія 13 2 4 7 13 – 23 10 15. Рух 13 3 1 9 11 – 22 10 16. Полтава 13 1 3 9 11 – 32 6

Як закінчився 13-й тур УПЛ 2025 – 2026?