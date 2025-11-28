Расписание матчей, турнирная таблица и результаты 14-го тура УПЛ 2025 – 2026

В пятницу, 28 ноября, стартует 14-й тур Украинской Премьер-лиги по футболу сезона 2025 – 2026. Программа тура уже традиционно будет поделена на четыре игровых дня.

Тур начнется матчем в столице Украины где Оболонь примет ковалевский Колос. Это будет встреча 11-й и 4-й команд турнирной таблицы УПЛ соответственно, информирует 24 Канал.

Какое расписание игр 14-го тура УПЛ 2025 – 2026?

Сложно выделить одну центральную игру тура. Внимания фанатов заслуживают сразу два противостояния: Полесье – Заря и Шахтер – Кривбасс. Последний как раз закроет программу 14-го тура.

Следует отметить, что оба представителя Украины в еврокубках Динамо и Шахтер проведут свои матчи в понедельник, 1 декабря.

Это будет первый тур УПЛ для Динамо без Александра Шовковского. 27 ноября на официальном сайте киевлян появилось заявление об увольнении наставника с должности главного тренера команды. Интересно, что главный коуч Шахтера Арда Туран довольно тепло отреагировал на увольнение наставника принципиального конкурента.

"Шовковский – тренер, которому я завидовал с момента моего прихода сюда. Он чемпион и повысил конкуренцию и мотивацию для нас в нашей лиге. Хотя мы работали всего пять – шесть месяцев, мне приятно быть его соперником. Я очень его уважаю. Если теперь мы не встретимся с ним как соперники, я желаю ему успехов в дальнейшей карьере", – процитировало слова Турана официальный сайт Шахтера.

28 ноября, 18:00. Оболонь – Колос

29 ноября, 15:30. ЛНЗ – Кудривка

29 ноября, 18:00. Верес – Карпаты

30 ноября, 13:00. Александрия – Рух

30 ноября, 15:30. Эпицентр – Металлист 1925

30 ноября, 18:00. Полесье – Заря

1 декабря, 15:30. Динамо – Полтава

1 декабря, 18:00. Шахтер – Кривбасс

Турнирная таблица УПЛ 2025 – 2026

МЕСТО КОМАНДА ИГРЫ В Н П ГОЛЫ ОЧКИ 1. Шахтёр 13 9 3 1 30 – 9 30 2. ЛНЗ 13 8 2 3 14 – 8 26 3. Полесье 13 7 3 3 21 – 8 24 4. Колосс 13 6 4 3 16 – 12 22 5. Кривбасс 13 6 3 4 22 – 21 21 6. Заря 13 5 5 3 28 – 14 20 7. Динамо 13 5 5 3 29 – 18 20 8. Металлист 1925 13 5 5 3 15 – 11 20 9. Карпаты 13 4 6 3 18 – 17 18 10. Верес 13 4 5 4 13 – 14 17 11. Оболонь 13 4 4 5 11 – 21 16 12. Кудривка 13 4 2 7 17 – 26 14 13. Эпицентр 13 3 1 9 15 – 22 10 14. Александрия 13 2 4 7 13 – 23 10 15. Рух 13 3 1 9 11 – 22 10 16. Полтава 13 1 3 9 11 – 32 6

