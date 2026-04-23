23 квітня, 22:00
Розклад матчів, турнірна таблиця та результати 25-го туру УПЛ 2025/2026

Андрій Олійник
Основні тези
  • 25-й тур УПЛ може вплинути на розподіл медалей, зокрема через матчі між командами з топ-шістки.
  • Ігри 25-го туру триватимуть з 24 по 27 квітня, включаючи поєдинки між Кривбасом і Динамо, та Шахтарем і Кудрівкою.

Лише шість турів залишилося до фінішу сезону в Українській Прем'єр-лізі. Фаворит чемпіонських перегонів очевидний, але інтригу точно зарано ховати.

25-ий тур може вирішити чимало у розподілі медальних місць. Одразу у двох поєдинках гратимуть між собою команди з топ-шести турнірної таблиці, пише 24 Канал.

Дивіться також Маркевич відреагував на інформацію, що очолить збірну України 

Який календар 25-го туру УПЛ сезону 2025/2026?

Через кубкові баталії та перенесений матч Шахтаря і Зорі тур повільно набиратиме оберти: більшість матчів відбудуться аж в неділю. 

Кривбас і Динамо визначать, чи зможе криворізький клуб вклинитися у бронзові змагання. А Металіст 1925 має нагоду як скоротити відставання до чільної трійки, так і відпасти від групи лідерів – у суперниках потужний ЛНЗ.

У Шахтаря і Полісся тур набагто легший, ніж у конкурентів. "Гірники" зіграють з Кудрівкою, тримаючи в голові єврокубкові протистояння з Кристал Пелас і майбутнє "Класичне" з Динамо. А житомиряни зійдуться з Оболонню.

Календар 25-го туру УПЛ 2025/2026

  • 24 квітня, п'ятниця, 15:30. Колос – Полтава
  • 25 квітня, субота, 18:00. Рух – Карпати
  • 26 квітня, неділя, 13:00. Кривбас – Динамо
  • 26 квітня, неділя, 15:30. ЛНЗ – Металіст 1925
  • 26 квітня, неділя, 18:00. Кудрівка – Шахтар
  • 26 квітня, неділя, 18:00. Полісся – Оболонь
  • 27 квітня, понеділок, 13:00. Епіцентр – Олександрія
  • 27 квітня, понеділок, 15:30. Зоря – Верес 

Турнірна таблиця УПЛ 2025 – 2026

Станом на 22:00 23.04.2026

МІСЦЕ КОМАНДА ІГРИ В Н П ГОЛИ ОЧКИ
1. Шахтар 24 17 6 1 56 – 15 57
2. ЛНЗ 24 16 3 5 35 – 15 51
3. Полісся 24 14 4 6 41 – 16 46
4. Металіст 1925 24 12 8 4 30 – 13 44
5. Динамо 24 13 5 6 52 – 26 44
6. Кривбас 24 11 7 6 38 – 32 40
7. Колос 24 9 10 5 22 – 21 37
8. Карпати 24 8 9 7 32– 26 33
9. Зоря 24 8 8 8 33– 32 32
10. Верес 24 7 8 10 22 – 33 29
11. Оболонь 24 6 8 10 21 – 39 26
12. Епіцентр 24 7 3 14 26 – 36 24
13. Кудрівка 24 5 6 13 25 – 39 21
14. Рух 24 6 2 16 17 – 39 20
15. Олександрія 24 2 6 16 17 – 48 12
16. Полтава 24 2 5 17 20 – 61 11

Як закінчився попередній 24-й тур УПЛ 2025 – 2026?

  • У центральному поєдинку Шахтар вперше зміг забити у ворота Полісся в межах УПЛ і здобув свою дебютну перемогу над житомирянами аж у шостому очному матчі – 1:0.
  • ЛНЗ припустилося помилки у чемпіонських перегонах, мінімально поступившись Колосу.
  • Динамо перервало невдалу серію, перегравши Зорю 3:1. Металіст 1925 не пропустив киян вперед, впоравшись з Кудрівкою.
  • Олександрія продовжила падіння на дно турнірної таблиці, програвши Вересу 0:3.
  

