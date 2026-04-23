Розклад матчів, турнірна таблиця та результати 25-го туру УПЛ 2025/2026

Лише шість турів залишилося до фінішу сезону в Українській Прем'єр-лізі. Фаворит чемпіонських перегонів очевидний, але інтригу точно зарано ховати.

25-ий тур може вирішити чимало у розподілі медальних місць. Одразу у двох поєдинках гратимуть між собою команди з топ-шести турнірної таблиці, пише 24 Канал.

Який календар 25-го туру УПЛ сезону 2025/2026?

Через кубкові баталії та перенесений матч Шахтаря і Зорі тур повільно набиратиме оберти: більшість матчів відбудуться аж в неділю.

Кривбас і Динамо визначать, чи зможе криворізький клуб вклинитися у бронзові змагання. А Металіст 1925 має нагоду як скоротити відставання до чільної трійки, так і відпасти від групи лідерів – у суперниках потужний ЛНЗ.

У Шахтаря і Полісся тур набагто легший, ніж у конкурентів. "Гірники" зіграють з Кудрівкою, тримаючи в голові єврокубкові протистояння з Кристал Пелас і майбутнє "Класичне" з Динамо. А житомиряни зійдуться з Оболонню.

Календар 25-го туру УПЛ 2025/2026

24 квітня, п'ятниця, 15:30. Колос – Полтава

25 квітня, субота, 18:00. Рух – Карпати

26 квітня, неділя, 13:00. Кривбас – Динамо

26 квітня, неділя, 15:30. ЛНЗ – Металіст 1925

26 квітня, неділя, 18:00. Кудрівка – Шахтар

26 квітня, неділя, 18:00. Полісся – Оболонь

27 квітня, понеділок, 13:00. Епіцентр – Олександрія

27 квітня, понеділок, 15:30. Зоря – Верес

Турнірна таблиця УПЛ 2025 – 2026

Станом на 22:00 23.04.2026