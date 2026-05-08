Розклад матчів, турнірна таблиця та результати 27-го туру УПЛ 2025/2026
- Шахтар може забезпечити собі чемпіонство в 27-му турі УПЛ, якщо переможе Полтаву.
- ЛНЗ змагається за срібні або бронзові медалі, а Динамо прагне потрапити в топ-3, відстаючи від Полісся на 5 очок.
Сезон 2025/2026 Української Прем'єр-ліги наближається до завершення. До його кінця залишилося лише три тури.
У 27-му турі Шахтар має шанс забезпечити собі чемпіонство. Водночас інші клуби продовжуватимуть боротися за кожне очко, щоб досягти своїх цілей, повідомляє 24 Канал.
Який календар 27-го туру УПЛ сезону 2025/2026?
Тур розпочнеться матчем Кривбас – Карпати і завершиться однією з ключових зустрічей туру. У ній Шахтар зустрінеться з Полтавою – у разі перемоги донеччани забезпечать собі чемпіонство.
Не менш цікавим стане поєдинок ЛНЗ – Динамо. Команда з Черкас бореться за срібні або бронзові медалі, тоді як київський клуб прагне потрапити до топ-3 турнірної таблиці.
У ЛНЗ лише одне очко переваги над Поліссям, а Динамо відстає від Полісся на 5 очок. До того ж киян може обійти Металіст 1925, який у цьому турі грає з Зорею.
Календар 27-го туру УПЛ 2025/2026
8 травня, п'ятниця, 13:00. Кривбас – Карпати
8 травня, п'ятниця, 15:30. Колос – Кудрівка
8 травня, п'ятниця, 18:00. Полісся – Олександрія
9 травня, субота, 13:00. Рух – Верес
9 травня, субота, 15:30. ЛНЗ – Динамо
9 травня, субота, 18:00. Зоря – Металіст 1925
9 травня, субота, 18:00. Оболонь – Епіцентр
10 травня, неділя, 15:30. Полтава – Шахтар
Турнірна таблиця УПЛ 2025 – 2026
Станом на 14:30 08.05.2026
Турнірна таблиця УПЛ 2025/2026 / Фото скриншот з сайту УПЛ
Як закінчився попередній 26-й тур УПЛ 2025 – 2026?
- Головною подією туру стала перемога Шахтаря над Динамо у класичному українському дербі. Цей успіх дозволив "гірникам" відірватися від найближчого переслідувача, ЛНЗ, на 10 очок і практично забезпечив їм чемпіонський титул.
У зоні вильоту продовжують боротися Олександрія та Полтава, тоді як Полісся завдяки голу Максима Брагару наблизилося до другої позиції, яку наразі займає ЛНЗ.
Не менш захопливим був матч Полтава – Кривбас (3:3). Аутсайдер зміг вирвати нічию у криворіжців у справжній гольовій перестрілці, не дозволивши супернику закріпитися в топ-5.