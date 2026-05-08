Онлайн Редакція Вакансії Контакти Ігри Гороскоп
Sport News 24 Футбол Розклад матчів, турнірна таблиця та результати 27-го туру УПЛ 2025/2026
8 травня, 14:59
3

Розклад матчів, турнірна таблиця та результати 27-го туру УПЛ 2025/2026

Олександра Власова
Основні тези
  • Шахтар може забезпечити собі чемпіонство в 27-му турі УПЛ, якщо переможе Полтаву.
  • ЛНЗ змагається за срібні або бронзові медалі, а Динамо прагне потрапити в топ-3, відстаючи від Полісся на 5 очок.

Сезон 2025/2026 Української Прем'єр-ліги наближається до завершення. До його кінця залишилося лише три тури.

У 27-му турі Шахтар має шанс забезпечити собі чемпіонство. Водночас інші клуби продовжуватимуть боротися за кожне очко, щоб досягти своїх цілей, повідомляє 24 Канал.

Дивіться також УПЛ 2025 – 2026 із футболу: турнірна таблиця, результати матчів і розклад 

Який календар 27-го туру УПЛ сезону 2025/2026?

Тур розпочнеться матчем Кривбас – Карпати і завершиться однією з ключових зустрічей туру. У ній Шахтар зустрінеться з Полтавою – у разі перемоги донеччани забезпечать собі чемпіонство. 

Не менш цікавим стане поєдинок ЛНЗ – Динамо. Команда з Черкас бореться за срібні або бронзові медалі, тоді як київський клуб прагне потрапити до топ-3 турнірної таблиці.

У ЛНЗ лише одне очко переваги над Поліссям, а Динамо відстає від Полісся на 5 очок. До того ж киян може обійти Металіст 1925, який у цьому турі грає з Зорею.

Календар 27-го туру УПЛ 2025/2026

  • 8 травня, п'ятниця, 13:00. Кривбас – Карпати

  • 8 травня, п'ятниця, 15:30. Колос – Кудрівка

  • 8 травня, п'ятниця, 18:00. Полісся – Олександрія

  • 9 травня, субота, 13:00. Рух – Верес

  • 9 травня, субота,  15:30.  ЛНЗ – Динамо

  • 9 травня, субота, 18:00. Зоря – Металіст 1925

  • 9 травня, субота, 18:00. Оболонь – Епіцентр

  • 10 травня, неділя, 15:30. Полтава – Шахтар

Турнірна таблиця УПЛ 2025 – 2026

Станом на 14:30 08.05.2026

Турнірна таблиця УПЛ 2025/2026 / Фото скриншот з сайту УПЛ

Як закінчився попередній 26-й тур УПЛ 2025 – 2026?

  • Головною подією туру стала перемога Шахтаря над Динамо у класичному українському дербі. Цей успіх дозволив "гірникам" відірватися від найближчого переслідувача, ЛНЗ, на 10 очок і практично забезпечив їм чемпіонський титул.

  • У зоні вильоту продовжують боротися Олександрія та Полтава, тоді як Полісся завдяки голу Максима Брагару наблизилося до другої позиції, яку наразі займає ЛНЗ.

  • Не менш захопливим був матч Полтава – Кривбас (3:3). Аутсайдер зміг вирвати нічию у криворіжців у справжній гольовій перестрілці, не дозволивши супернику закріпитися в топ-5.

 

Пов'язані теми:

ЛНЗ
Динамо Шахтар УПЛ