УПЛ 2026/2027 – календар і результати всіх матчів

У п'ятницю, 31 липня, розпочався новий сезон Української Прем'єр-ліги 2026/2027. Чемпіонат відкрив матч між Зорею та Колосом, а сам турнір триватиме до 4 червня 2027 року.

У сезоні візьмуть участь 16 команд, які проведуть 30 турів за два кола. Перший тур відбудеться з 31 липня по 3 серпня, повідомляє 24 Канал.

Новий сезон УПЛ: що треба знати

Осіння частина чемпіонату складатиметься з 16 турів і завершиться 12 грудня, після чого команди підуть на зимову паузу, яка триватиме до 26 лютого. Весняна частина розпочнеться 27 лютого із матчів 17-го туру, а завершальний, 30-й тур, запланований на 4 червня.

Одними з найочікуваніших матчів традиційно стануть поєдинки Шахтаря та Динамо. Перше "Класичне" сезону відбудеться 7 листопада в рамках 12-го туру, а матч-відповідь – 15 травня під час 27-го туру.

Через участь Динамо у кваліфікації єврокубків його матч першого туру проти Лівого Берега перенесено на 2 грудня.

Новий сезон принесе й суттєві зміни у складі учасників Прем'єр-ліги. УПЛ залишили Полтава, Олександрія та Рух. Натомість до ліги повернулася Буковина, яка зіграє у найвищому дивізіоні вперше за 32 роки та Лівий Берег.

Ще однією помітною зміною став літній ребрендинг: колишній Металіст 1925 відтепер виступатиме під назвою ФК Харків. Крім того, після річної перерви до Української Прем'єр-ліги повернувся Чорноморець.

Календар УПЛ сезону 2026/2027

1-й тур

31 липня, п'ятниця, 18:00. Зоря – Колос 2:0

1 серпня, субота, 13:00. Кривбас – Карпати

1 серпня, субота, 15:30. Харків – Верес

2 серпня, неділя, 13:00. Чорноморець – Полісся

2 серпня, неділя, 15:30. Епіцентр – Оболонь

2 серпня, неділя, 18:00. Динамо – Лівий берег (перенесений)

3 серпня, понеділок, 15:30. Буковина – ЛНЗ

3 серпня, понеділок, 18:00. Шахтар – Кудрівка

2-й тур

08.08.2026

Буковина – Оболонь

Верес – Динамо

Зоря – Кривбас

Лівий Берег – Кудрівка

Полісся – Харків

Карпати – ЛНЗ

Чорноморець – Колос

Епіцентр – Шахтар

3-й тур

15.08.2026

Динамо – Колос

Полісся – Зоря

Кривбас – Лівий Берег

Харків – Шахтар

Епіцентр – Верес

Кудрівка – Оболонь

ЛНЗ – Чорноморець

Карпати – Буковина

4-й тур

29.08.2026

Зоря – Харків

Лівий Берег – Карпати

ЛНЗ – Верес

Кудрівка – Епіцентр

Шахтар – Полісся

Чорноморець – Кривбас

Колос – Оболонь

Буковина – Динамо

5-й тур

05.09.2026

Чорноморець – Лівий Берег

Харків – Оболонь

Верес – Зоря

Полісся – Кудрівка

Динамо – ЛНЗ

Кривбас – Колос

Епіцентр – Буковина

Карпати – Шахтар

6-й тур

12.09.2026

Кривбас – Харків

Верес – Кудрівка

Лівий Берег – Полісся

ЛНЗ – Оболонь

Колос – Карпати

Шахтар – Чорноморець

Динамо – Епіцентр

Буковина – Зоря

7-й тур

19.09.2026

Карпати – Верес

Кудрівка – Колос

Полісся – Кривбас

Шахтар – ЛНЗ

Чорноморець – Оболонь

Епіцентр – Лівий Берег

Харків – Буковина

Зоря – Динамо

8-й тур

10.10.2026

ЛНЗ – Кудрівка

Буковина – Полісся

Оболонь – Кривбас

Колос – Епіцентр

Чорноморець – Харків

Верес – Шахтар

Динамо – Карпати

Лівий Берег – Зоря

9-й тур

17.10.2026

Полісся – Динамо

Кривбас – ЛНЗ

Оболонь – Верес

Шахтар – Колос

Зоря – Чорноморець

Карпати – Епіцентр

Кудрівка – Буковина

Харків – Лівий Берег

10-й тур

24.10.2026

Лівий Берег – ЛНЗ

Буковина – Кривбас

Полісся – Оболонь

Верес – Колос

Чорноморець – Карпати

Епіцентр – Харків

Шахтар – Зоря

Динамо – Кудрівка

11-й тур

31.10.2026

Кривбас – Динамо

Оболонь – Шахтар

Колос – Полісся

Верес – Чорноморець

Зоря – Епіцентр

Карпати – Кудрівка

Лівий Берег – Буковина

ЛНЗ – Харків

12-й тур

07.11.2026

Оболонь – Лівий Берег

Буковина – Колос

Кудрівка – Чорноморець

Епіцентр – Кривбас

Шахтар – Динамо

Харків – Карпати

Зоря – ЛНЗ

Полісся – Верес

13-й тур

21.11.2026

Колос – Харків

Чорноморець – Епіцентр

Лівий Берег – Шахтар

Карпати – Зоря

Верес – Буковина

Динамо – Оболонь

Кривбас – Кудрівка

ЛНЗ – Полісся

14-й тур

28.11.2026

Динамо – Чорноморець

Епіцентр – ЛНЗ

Шахтар – Буковина

Карпати – Полісся

Оболонь – Зоря

Лівий Берег – Колос

Кудрівка – Харків

Кривбас – Верес

15-й тур

05.12.2026

Полісся – Епіцентр

Шахтар – Кривбас

Оболонь – Карпати

Буковина – Чорноморець

Харків – Динамо

Зоря – Кудрівка

Верес – Лівий Берег

ЛНЗ – Колос

16-й тур

12.12.2026

Шахтар– Кудрівка

Карпати – Кривбас

ЛНЗ – Буковина

Лівий Берег – Динамо

Колос – Зоря

Верес – Харків

Полісся – Чорноморець

Оболонь – Епіцентр

17-й тур

27.02.2027

ЛНЗ – Карпати

Оболонь – Буковина

Динамо – Верес

Кривбас – Зоря

Кудрівка – Лівий Берег

Харків – Полісся

Колос – Чорноморець

Шахтар – Епіцентр

18-й тур

06.03.2027

Буковина – Карпати

Колос – Динамо

Зоря – Полісся

Лівий Берег – Кривбас

Шахтар – Харків

Верес – Епіцентр

Оболонь – Кудрівка

Чорноморець – ЛНЗ

19-й тур

13.03.2027

Динамо – Буковина

Харків – Зоря

Карпати – Лівий Берег

Верес – ЛНЗ

Епіцентр – Кудрівка

Полісся – Шахтар

Кривбас – Чорноморець

Оболонь – Колос

20-й тур

20.03.2027

Зоря – Верес

Лівий Берег – Чорноморець

Оболонь – Харків

Кудрівка – Полісся

ЛНЗ – Динамо

Колос – Кривбас

Буковина – Епіцентр

Шахтар – Карпати

21-й тур

03.04.2027

Полісся – Лівий Берег

Харків – Кривбас

Кудрівка – Верес

Оболонь – ЛНЗ

Карпати – Колос

Чорноморець – Шахтар

Епіцентр – Динамо

Зоря – Буковина

22-й тур

10.04.2027

Буковина – Харків

Верес – Карпати

Колос – Кудрівка

Кривбас – Полісся

ЛНЗ – Шахтар

Оболонь – Чорноморець

Лівий Берег – Епіцентр

Динамо – Зоря

23-й тур

17.04.2027

Шахтар – Верес

Кудрівка – ЛНЗ

Полісся – Буковина

Кривбас – Оболонь

Епіцентр – Колос

Харків – Чорноморець

Карпати – Динамо

Зоря – Лівий Берег

24-й тур

24.04.2027

Буковина – Кудрівка

Динамо – Полісся

ЛНЗ – Кривбас

Верес – Оболонь

Колос – Шахтар

Чорноморець – Зоря

Епіцентр – Карпати

Лівий Берег – Харків

25-й тур

01.05.2027

Оболонь – Полісся

ЛНЗ – Лівий Берег

Кривбас – Буковина

Колос – Верес

Карпати – Чорноморець

Харків – Епіцентр

Зоря – Шахтар

Кудрівка – Динамо

26-й тур

08.05.2027

Харків – ЛНЗ

Динамо – Кривбас

Шахтар – Оболонь

Полісся – Колос

Чорноморець – Верес

Епіцентр – Зоря

Кудрівка – Карпати

Буковина – Лівий Берег

27-й тур

15.05.2027

Кривбас – Епіцентр

Лівий Берег – Оболонь

Колос – Буковина

Чорноморець – Кудрівка

Динамо – Шахтар

Карпати – Харків

ЛНЗ – Зоря

Верес – Полісся

28-й тур

22.05.2027

Оболонь – Динамо

Харків – Колос

Епіцентр – Чорноморець

Шахтар – Лівий Берег

Зоря – Карпати

Буковина – Верес

Кудрівка – Кривбас

Полісся – ЛНЗ

29-й тур

29.05.2027

Колос – Лівий Берег

Чорноморець – Динамо

ЛНЗ – Епіцентр

Буковина – Шахтар

Полісся – Карпати

Зоря – Оболонь

Харків – Кудрівка

Верес – Кривбас

30-й тур

04.06.2027

Чорноморець – Буковина

Епіцентр – Полісся

Кривбас – Шахтар

Карпати – Оболонь

Динамо – Харків

Кудрівка – Зоря

Лівий Берег – Верес

Колос – ЛНЗ