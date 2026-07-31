УПЛ 2026/2027 – календар і результати всіх матчів
У п'ятницю, 31 липня, розпочався новий сезон Української Прем'єр-ліги 2026/2027. Чемпіонат відкрив матч між Зорею та Колосом, а сам турнір триватиме до 4 червня 2027 року.
У сезоні візьмуть участь 16 команд, які проведуть 30 турів за два кола. Перший тур відбудеться з 31 липня по 3 серпня, повідомляє 24 Канал.
Новий сезон УПЛ: що треба знати
Осіння частина чемпіонату складатиметься з 16 турів і завершиться 12 грудня, після чого команди підуть на зимову паузу, яка триватиме до 26 лютого. Весняна частина розпочнеться 27 лютого із матчів 17-го туру, а завершальний, 30-й тур, запланований на 4 червня.
Одними з найочікуваніших матчів традиційно стануть поєдинки Шахтаря та Динамо. Перше "Класичне" сезону відбудеться 7 листопада в рамках 12-го туру, а матч-відповідь – 15 травня під час 27-го туру.
Через участь Динамо у кваліфікації єврокубків його матч першого туру проти Лівого Берега перенесено на 2 грудня.
Новий сезон принесе й суттєві зміни у складі учасників Прем'єр-ліги. УПЛ залишили Полтава, Олександрія та Рух. Натомість до ліги повернулася Буковина, яка зіграє у найвищому дивізіоні вперше за 32 роки та Лівий Берег.
Ще однією помітною зміною став літній ребрендинг: колишній Металіст 1925 відтепер виступатиме під назвою ФК Харків. Крім того, після річної перерви до Української Прем'єр-ліги повернувся Чорноморець.
Календар УПЛ сезону 2026/2027
1-й тур
31 липня, п'ятниця, 18:00. Зоря – Колос 2:0
1 серпня, субота, 13:00. Кривбас – Карпати
1 серпня, субота, 15:30. Харків – Верес
2 серпня, неділя, 13:00. Чорноморець – Полісся
2 серпня, неділя, 15:30. Епіцентр – Оболонь
2 серпня, неділя, 18:00. Динамо – Лівий берег (перенесений)
3 серпня, понеділок, 15:30. Буковина – ЛНЗ
3 серпня, понеділок, 18:00. Шахтар – Кудрівка
2-й тур
08.08.2026
Буковина – Оболонь
Верес – Динамо
Зоря – Кривбас
Лівий Берег – Кудрівка
Полісся – Харків
Карпати – ЛНЗ
Чорноморець – Колос
Епіцентр – Шахтар
3-й тур
15.08.2026
Динамо – Колос
Полісся – Зоря
Кривбас – Лівий Берег
Харків – Шахтар
Епіцентр – Верес
Кудрівка – Оболонь
ЛНЗ – Чорноморець
Карпати – Буковина
4-й тур
29.08.2026
Зоря – Харків
Лівий Берег – Карпати
ЛНЗ – Верес
Кудрівка – Епіцентр
Шахтар – Полісся
Чорноморець – Кривбас
Колос – Оболонь
Буковина – Динамо
5-й тур
05.09.2026
Чорноморець – Лівий Берег
Харків – Оболонь
Верес – Зоря
Полісся – Кудрівка
Динамо – ЛНЗ
Кривбас – Колос
Епіцентр – Буковина
Карпати – Шахтар
6-й тур
12.09.2026
Кривбас – Харків
Верес – Кудрівка
Лівий Берег – Полісся
ЛНЗ – Оболонь
Колос – Карпати
Шахтар – Чорноморець
Динамо – Епіцентр
Буковина – Зоря
7-й тур
19.09.2026
Карпати – Верес
Кудрівка – Колос
Полісся – Кривбас
Шахтар – ЛНЗ
Чорноморець – Оболонь
Епіцентр – Лівий Берег
Харків – Буковина
Зоря – Динамо
8-й тур
10.10.2026
ЛНЗ – Кудрівка
Буковина – Полісся
Оболонь – Кривбас
Колос – Епіцентр
Чорноморець – Харків
Верес – Шахтар
Динамо – Карпати
Лівий Берег – Зоря
9-й тур
17.10.2026
Полісся – Динамо
Кривбас – ЛНЗ
Оболонь – Верес
Шахтар – Колос
Зоря – Чорноморець
Карпати – Епіцентр
Кудрівка – Буковина
Харків – Лівий Берег
10-й тур
24.10.2026
Лівий Берег – ЛНЗ
Буковина – Кривбас
Полісся – Оболонь
Верес – Колос
Чорноморець – Карпати
Епіцентр – Харків
Шахтар – Зоря
Динамо – Кудрівка
11-й тур
31.10.2026
Кривбас – Динамо
Оболонь – Шахтар
Колос – Полісся
Верес – Чорноморець
Зоря – Епіцентр
Карпати – Кудрівка
Лівий Берег – Буковина
ЛНЗ – Харків
12-й тур
07.11.2026
Оболонь – Лівий Берег
Буковина – Колос
Кудрівка – Чорноморець
Епіцентр – Кривбас
Шахтар – Динамо
Харків – Карпати
Зоря – ЛНЗ
Полісся – Верес
13-й тур
21.11.2026
Колос – Харків
Чорноморець – Епіцентр
Лівий Берег – Шахтар
Карпати – Зоря
Верес – Буковина
Динамо – Оболонь
Кривбас – Кудрівка
ЛНЗ – Полісся
14-й тур
28.11.2026
Динамо – Чорноморець
Епіцентр – ЛНЗ
Шахтар – Буковина
Карпати – Полісся
Оболонь – Зоря
Лівий Берег – Колос
Кудрівка – Харків
Кривбас – Верес
15-й тур
05.12.2026
Полісся – Епіцентр
Шахтар – Кривбас
Оболонь – Карпати
Буковина – Чорноморець
Харків – Динамо
Зоря – Кудрівка
Верес – Лівий Берег
ЛНЗ – Колос
16-й тур
12.12.2026
Шахтар– Кудрівка
Карпати – Кривбас
ЛНЗ – Буковина
Лівий Берег – Динамо
Колос – Зоря
Верес – Харків
Полісся – Чорноморець
Оболонь – Епіцентр
17-й тур
27.02.2027
ЛНЗ – Карпати
Оболонь – Буковина
Динамо – Верес
Кривбас – Зоря
Кудрівка – Лівий Берег
Харків – Полісся
Колос – Чорноморець
Шахтар – Епіцентр
18-й тур
06.03.2027
Буковина – Карпати
Колос – Динамо
Зоря – Полісся
Лівий Берег – Кривбас
Шахтар – Харків
Верес – Епіцентр
Оболонь – Кудрівка
Чорноморець – ЛНЗ
19-й тур
13.03.2027
Динамо – Буковина
Харків – Зоря
Карпати – Лівий Берег
Верес – ЛНЗ
Епіцентр – Кудрівка
Полісся – Шахтар
Кривбас – Чорноморець
Оболонь – Колос
20-й тур
20.03.2027
Зоря – Верес
Лівий Берег – Чорноморець
Оболонь – Харків
Кудрівка – Полісся
ЛНЗ – Динамо
Колос – Кривбас
Буковина – Епіцентр
Шахтар – Карпати
21-й тур
03.04.2027
Полісся – Лівий Берег
Харків – Кривбас
Кудрівка – Верес
Оболонь – ЛНЗ
Карпати – Колос
Чорноморець – Шахтар
Епіцентр – Динамо
Зоря – Буковина
22-й тур
10.04.2027
Буковина – Харків
Верес – Карпати
Колос – Кудрівка
Кривбас – Полісся
ЛНЗ – Шахтар
Оболонь – Чорноморець
Лівий Берег – Епіцентр
Динамо – Зоря
23-й тур
17.04.2027
Шахтар – Верес
Кудрівка – ЛНЗ
Полісся – Буковина
Кривбас – Оболонь
Епіцентр – Колос
Харків – Чорноморець
Карпати – Динамо
Зоря – Лівий Берег
24-й тур
24.04.2027
Буковина – Кудрівка
Динамо – Полісся
ЛНЗ – Кривбас
Верес – Оболонь
Колос – Шахтар
Чорноморець – Зоря
Епіцентр – Карпати
Лівий Берег – Харків
25-й тур
01.05.2027
Оболонь – Полісся
ЛНЗ – Лівий Берег
Кривбас – Буковина
Колос – Верес
Карпати – Чорноморець
Харків – Епіцентр
Зоря – Шахтар
Кудрівка – Динамо
26-й тур
08.05.2027
Харків – ЛНЗ
Динамо – Кривбас
Шахтар – Оболонь
Полісся – Колос
Чорноморець – Верес
Епіцентр – Зоря
Кудрівка – Карпати
Буковина – Лівий Берег
27-й тур
15.05.2027
Кривбас – Епіцентр
Лівий Берег – Оболонь
Колос – Буковина
Чорноморець – Кудрівка
Динамо – Шахтар
Карпати – Харків
ЛНЗ – Зоря
Верес – Полісся
28-й тур
22.05.2027
Оболонь – Динамо
Харків – Колос
Епіцентр – Чорноморець
Шахтар – Лівий Берег
Зоря – Карпати
Буковина – Верес
Кудрівка – Кривбас
Полісся – ЛНЗ
29-й тур
29.05.2027
Колос – Лівий Берег
Чорноморець – Динамо
ЛНЗ – Епіцентр
Буковина – Шахтар
Полісся – Карпати
Зоря – Оболонь
Харків – Кудрівка
Верес – Кривбас
30-й тур
04.06.2027
Чорноморець – Буковина
Епіцентр – Полісся
Кривбас – Шахтар
Карпати – Оболонь
Динамо – Харків
Кудрівка – Зоря
Лівий Берег – Верес
Колос – ЛНЗ