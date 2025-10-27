УПЛ виключила зі свого складу два клуби, які постраждали від російської агресії

Від початку повномасштабного вторгнення Росії багато українських клубів зникли з футбольної мапи. Частина з них призупинили свою діяльність, а інші закрилися назавжди.

Футбольні клуби Маріуполь та Десна, які у сезоні-2021/22 були представлені в елітному дивізіоні, суттєво постраждали внаслідок воєнних дій. У травні 2022 року на засіданні УПЛ за цими командами закріпили місця в лізі, пише 24 Канал з посиланням на Український футбол.

Чому УПЛ виключили зі складу Десну і Маріуполь?

З того часу минуло вже три роки. Президент УПЛ Євген Дикий повідомив, чи досі зберігаються за Десною та Маріуполем заброньовані місця в еліті.

Загальними зборами УПЛ було ухвалено рішення про виключення Десни і "Маріуполя" зі складу учасників Української Прем’єр-ліги. Закріпленого місця в УПЛ за ними немає. Питання щодо збереження професійного статусу клубів знаходиться в юрисдикції УАФ,

– сказав президент УПЛ.

Як від війни постраждали Десна і Маріуполь?

Зазначимо, що російські окупанти у 2022 році захопили стадіон та тренувальну базу футбольного клубу Маріуполь. Частина гравців команди опинилася у заблокованому місті. За відсутності фінансування клуб з 62-річною історією припинив існування.

Схожа доля спіткала і чернігівську Десну. На початку війни російські терористи три ночі бомбардували стадіон імені Гагаріна – домашню арену місцевої команди. Про це сайту "Збірна" повідомив представник пресслужби клубу Дмитро Дорошко.

Від вибухів на полі утворилася величезна вирва. Також були зруйновані трибуни та технічні будівлі стадіону. Крім того, клуб має борги, які через фінансову скруту не має змоги покрити. Тож про відродження славетної команди наразі мова не йде.

Нагадаємо, що у сезоні-2025/26 в Українській Прем'єр-лізі беруть участь 16 команд. За підсумком матчів 10-го туру лідерство утримує донецький Шахтар.