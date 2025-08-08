Український чемпіон Олександр Усик двічі перемагав росіянина Артура Бетербієва на аматорському рівні. Наразі боксери виступають у різних вагових категоріях, але друг дон-дона все ще мріє про реванш.

Тренер дагестанця Марк Ремзі підтвердив бажання Артура Бетербієва провести бій проти Олександра Усика. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Seconds Out.

Чому Бетербієв мріє про бій з Усиком?

На думку тренера, бій може відбутися з ініціативи Усика, але для цього Олександр повинен скинути вагу.

Ми думали про це небагато. Це питання, в першу чергу, залежить від Усика. Він зараз величезний просто. І я не думаю, що зараз Усик зможе схуднути до важкої ваги. Усик бився з Артуром по любителях тричі, тож було б цікаво знову побачити їх на рингу. Але, думаю, зараз різниця у вазі вже стала занадто великою,

– сказав тренер Бетербієва.

Нагадаємо, що Олександр Усик провів три поєдинки проти Артура Бетербієва. У 2007 році українець поступився росіянину на турнірі у Калінінграді (10:12). За словами Олександра, він тоді добре відбоксував, але судді віддали перемогу улюбленцю Кадирова.

Другий поєдинок відбувся у 2011 році в рамках чвертьфіналу чемпіонату світу. Тоді перемогу святкував українець. На цій же стадії боксери зустрілися на Олімпіаді-2012. У підсумку Усик залишив росіянина без медалі, а сам вийшов до фіналу та виграв "золото". Рахунок в обох поєдинках був однаковим – 17:13.

Довідка. Артура Бетербієва пов'язують дружні стосунки із самопроголошеним головою Чечні Рамзаном Кадировим. Посібник Путіна у злочинах проти України відвідував бої Бетербієва та робив йому коштовні подарунки.

Нагадаємо, що Олександр Усик після перемоги над Даніелем Дюбуа став триразовим чемпіоном світу. Однак українець може втратити титул WBO, якщо не проведе захист проти Джозефа Паркера.