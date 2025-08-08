Перший професійний контракт у кар'єрі Олександр Усик підписав з промоутерською компанією братів Кличків К2 Promotions. Перед надважливою подією у своєму житті український боксер завітав до тренувального табору Володимира, повідомляє 24 канал.

Читайте також В Україні чи закордоном: де зараз проживає Олександр Усик

Як Усик побував на тренуванні Кличка?

У вересні 2013 року Олександр Усик завітав до тренувального табору Володимира Кличка в Австрії. Тоді "Доктор Сталевий Молот" готувався до бою проти росіянина Олександра Повєткіна.

Усик проводив тренуватися під наглядом команди Кличка-молодшого та познайомився з тренером Джонатаном Бенксом. Майбутній абсолютний чемпіон світу ретельно стежив за підготовкою Володимира, набираючись неймовірно важливого досвіду.

Усик у тренувальному таборі Кличка: дивіться відео

Було невідомо, чи спарингував Усик з Кличком. Однак у 2018 Джонні Нельсон перед боєм Олександра проти Мурата Гассієва розповів, що "Кіт" зустрічався з "Доктором Сталевим Молотом" у ринзі.

Британський боксер поставив на перемогу Олександра Усика у бою проти Мурата Гассієва, поділившись враженнями від спарингу українця з Кличком-молодшим. Нельсон підкреслив, що Усик був справжнім босом.

Варто зазначити, що спаринг відбувся раніше. Зі слів Нельсона, Володимир Кличко готувався до поєдинку з Тайсоном Ф'юрі у 2015 році.

Як Кличко допомагав Усику готуватись до бою?

Через деякий час Олександр Красюк, вже колишній промоутер Олександра Усика, розповів про спаринг боксера з Володимиром Кличком.

Я знаю в Усика спаринг з Кличком був не так давно та не один. Однак це був не те щоб спаринг, а більш таке відпрацювання. Володимир виходив у ринг проти Олександра, але я там не був присутній, тому не можу сказати вам, чим він закінчився, але точно без нокаутів і нокдаунів,

– сказав Красюк.

У 2020 році Олександр Усик бився проти Дерека Чісори. Перед боєм Володимир Кличко оцінив шанси українського боксера, розповівши про те, що допомагав йому з підготовкою до поєдинку.

"Я завжди підтримую Олександра. Навіть працював у нього спаринг-партнером. Останній раз спарингували кілька місяців тому. Чи будуть спаринги в рамках підготовки Усика до бою з Чісорою? За антропометричними даними я не сильно схожий на Дерека Чісору. Але як розминка завжди готовий допомагати Саші. З великим задоволенням. І абсолютно безкоштовно," – поділився Кличко-молодший.

Кличко допомагав тренуватись Усику / Фото з інстаграму боксера

Цікаво, що Тайсон Ф'юрі підтвердив факт того, що був спаринг між Володимиром Кличком та Олександром Усиком. "Циганський король" виступив з гучною заявою перед першим боєм з "Котом" у 2024 році.

Олександр більш рухливий, у нього краща робота ніг, він краще використовує кути. Одного разу я бачив, як вони спарингували, і Усик відбив йому голову. Коли Кличко збирався провести реванш зі мною, який так і не відбувся. Він спарингував з Усиком і той відбив йому голову,

– розповів Ф'юрі.

Нагадаємо, що Олександр Усик здолав Тайсона Ф'юрі у першому бою. Український боксер після перемоги над британцем став першим абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі з 1999 року.

Зазначимо, що Олександр Усик свого часу кинув сміливий виклик братам Кличка у прямому ефірі телеканалу "Інтер". Майбутній "Король хевівейту" розповів, що перебував у тренувальному таборі та розуміє, що на нього може очікувати.

Усик кинув виклик братам Кличкам: дивіться відео

Після перемоги над Даніелем Дюбуа у 2025 році Олександр Усик пригадав розмову з Віталієм та Володимиром Кличками. Абсолютний чемпіон світу наголосив, що тоді у нього тремтіли ноги.

Усик зізнався, що знає, який удар у Володимира Кличка. Цей факт підтверджує те, що Олександр зустрічався у ринзі з "Доктором Сталевим Молотом", хоч це було і тренуванні.

"Що Віталій Володимирович, що Володимир Володимирович б'ють, що кінь копитом. Я з Володимиром стояв в парах, я знаю, як він б'є. Я думаю, в будь-якому випадку тут же люди, тут ніхто не вдарить. А якщо що, я там швиденько десь втечу", – зізнався Усик.

Раніше повідомляли про те, що ШІ зробив прогноз на гіпотетичний бій Кличко – Усик, розповівши про хід поєдинку та деталі, які можуть вплинути.