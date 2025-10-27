Усик завітав в гості до поранених бійців бригади "Лють": як пройшла зустріч з легендою боксу

Український боксер Олександр Усик прославляє країну не тільки на ринзі. Спортсмен є активним учасником світського життя в Україні та постійно допомагає воїнам.

На днях Усик знову зустрівся з бійцями української армії. Олександр завітав в гості до воїнів Об'єднаної штурмової бригади Національної поліції України "Лють", повідомляє 24 Канал з посиланням на сторінку бригади в інстаграм.

Як пройшла зустріч Усика з бійцями?

Абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі зустрівся із захисниками України, які проходять реабілітацію після поранень. Спортсмен поспілкувався не тільки з воїнами бригади "Лють", а також з бійцями стрілецьких підрозділів Нацполіції.

Вони відновлюються після виконання бойових завдань на передовій. Олександр поділився з воїнами своїм шляхом чемпіона та розповів про тренування, найважчі бої та власну мотивацію.

Завдяки таким людям як ви, Україна стоїть та вистоїть. Тож від себе та своєї родини дякую Вам,

– заявив Усик.

Своєю чергою заступник командира бригади "Лють" Віталій Чебан вручив боксеру пам’ятні подарунки від підрозділу. Після цього Олександр роздав автографи, зробив спільні фото та побажав витримки кожному воїну.

Усик провів зустріч із пораненими воїнами: дивитися відео

У бригаді зазначають, що такі зустрічі – це не пересічна подія для воїнів, а важливий момент для кожного з них. Особиста підтримка від легенд спорту додає захисникам сил і віри. Раніше Усик у себе в інстаграм розповідав про зустріч із київськими школярами.

