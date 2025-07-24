WBO санкціонувала наступний бій Усика: проти кого вийде на ринг абсолютний чемпіон

Боксерська асоціація WBO визначила наступного суперника Олександра Усика. Тимчасовий чемпіон організації Джозеф Паркер вийде на ринг проти українського боксера.

Абсолютний чемпіон світу Олександр Усик повинен буде провести бій проти тимчасового володаря титулу WBO Джозефа Паркера. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм організації.

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З ким битиметься Усик в наступному поєдинку

Світова боксерська організація WBO надала представникам Олександра Усика та Джозефа Паркера 30 днів для складання угоду. В іншому випадку буде призначено промоутерські торги.

Новозеландський боксер Джозеф Паркер давно мріє вийти на ринг проти Олександра Усика. На початку березня 2025 року тимчасовий чемпіон WBO навіть записав спеціальне відео під легендарний хіт для виклику.

Проте тоді усі думки Усика були пов'язані з майбутнім реваншем з Даніелем Дюбуа, на кону якого стояло звання абсолютного чемпіона світу в надважкому дивізіоні.

Нагадаємо, що 19 липня на лондонському "Вемблі" Олександр Усик переконливо переміг Даніеля Дюбуа та став триразовим абсолютним чемпіоном світу. За цим показником він зрівнявся з легендарним Мухаммедом Алі.

Після бою Усик заявив про бажання зустрітися на рингу з Тайсоном Ф'юрі. Також серед ймовірних кандидатів називали блогера-боксера Джейка Пола, непереможеного проспекта хевівейту Мозеса Ітауму. Проте на цей час найімовірнішим суперником Усика є Джозеф Паркер.