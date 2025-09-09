Абсолютний чемпіон світу з боксу Олександр Усик разом з дружиною Катериною були серед запрошених гостей на ювілейному кінофестивалі у Торонто. Український боксер взяв участь у презентації фільму "Незламний", де зіграв епізодичну роль.

У Канаді триває 50-й кінофестиваль Toronto International Film Festival (TIFF). Вперше у ньому взяв участь український боксер Олександр Усик, пише 24 Канал.

Що робив Усик на кінофестивалі в Торонто?

На кінофестивалі у Торонто відбувся прем'єрний показ спортивної драми "Незламний" ("The Smashing Machine"). Головну роль у стрічці зіграв Двейн "Скеля" Джонсон. На екрані він втілив образ американського бійця ММА, абсолютного чемпіона UFC Марка Керра.

Олександр Усик у фільмі зіграв українського бійця змішаних єдиноборств Ігоря Вовчанчина – суперника Марка Керра.

8 вересня відбувся прем'єрний показ фільму "Незламний" у Торонто. Кінокартину на сцені презентували Двейн "Скеля" Джонсон, Емілі Брант, яка зіграла роль дівчини Марка Керра, а також Олександр Усик. Глядачі тепло привітали появу абсолютного чемпіона світу.

Відео, як Усика зустріли на кінофестивалі

Світлинами з події поділилася дружина Усика Катерина. Вона встигла сфотографуватися та поспілкуватися з учасниками кінофестивалю.

Усик з дружиною на кінофестивалі в Торонто / фото з інстаграму дружини боксера

Під час афтепаті Усик попросив у "Скелі" автограф. Зірковий актор та реслер із задоволенням розписався на 20 доларовій купюрі.

"Скеля" підписав Усику 20 доларів / фото з інстаграму Катерини Усик

Що відомо про героя Усика у стрічці "Незламний"

Ігор Вовчанчин – професійний кікбоксер та боєць ММА.

Він народився у 1973 році у селі Феськи на Харківщині.

У 1998 році Вовчанчин дебютував у бійцівському чемпіонаті PRIDE. В рамках змагань він зустрівся з раніше згаданим Марком Керром.

Упродовж кар'єри Ігор розробив специфічну ударну техніку, яка отримала назву "удар Вовчанчина".

У змішаних єдиноборствах Вовчанчин ставав чемпіоном турніру IFC, дворазовим чемпіоном і віцечемпіоном турнірів IAFC.

Востаннє українець виходив в октагон у серпні 2005 року, коли зазнав поразки від японця Казухіро Накамура.

