Відомий тренер перед битвою Усик – Дюбуа назвав головний недолік українця

Уже зовсім скоро в надважкій ваговій категорії з'явиться абсолютний чемпіон світу. За це звання будуть битися Олександр Усик і Даніель Дюбуа.

Їх очне протистояння відбудеться 19 липня в Лондоні на стадіоні "Вемблі". Своєю думкою щодо майбутнього поєдинку поділився відомий тренер з боксу Джо Галлахер, повідомляє 24 Канал із посиланням на Boxing Social.

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Усик – Дюбуа: прогноз Галлахера на бій

Він віддав належне обом бійцям і дав доволі непопулярний прогноз. На думку фахівця, у майбутній битві є великі шанси, що станеться апсет.

"Усик вже старий боксер, а Дюбуа – молодий боксер з амбіціями. Як кажуть, молодий хороший боксер перемагає старого хорошого боксера.

Дюбуа дійсно має дуже гарні шанси перемогти Усика в реванші. Для Дюбуа головне не посипатися, як це було у минулому поєдинку та показати українцю, що він уже зовсім інший боксер", – сказав Галлахер.

Довідка. Це буде реванш між бійцями, які вперше розділили ринг у Вроцлаві влітку 2023 року. Тоді українець здобув перемогу технічним нокаутом у дев'ятому раунді.

Нагадаємо, що напередодні з'явилася перша інформація про гонорари Усика та Дюбуа за майбутній поєдинок. Українець має отримати майже вдвічі більше грошей, ніж британець.