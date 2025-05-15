Колишній чемпіон світу дав неоднозначний прогноз на реванш Усик – Дюбуа

Влітку 19 липня 2025 року на "Вемблі" відбудеться реванш між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа. Король хевівейту та "Динаміт" битимуться за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі.

Карл Фроч висловився щодо реваншу Усик – Ф'юрі. Колишній британський боксер зробив неоднозначний прогноз на бій між українським чемпіоном та британцем, повідомляє 24 канал із посиланням на SportingTalk.

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Усик залишається фаворитом

Карл Фроч вважає, що Даніелю Дюбуа під силу шокувати світ, здолавши в очній зустрічі Олександра Усика. Колишній чемпіон світу наголосив, що в українця не буде проблем з вагою.

Проте з віком розум стає не таким гострим, а рефлекси уповільнюються. Саме ці два фактори можуть вплинути на результат реваншу Усик – Дюбуа.

Перший бій був досить рівним, тому що Дюбуа не був упевнений у собі, а з того часу він пройшов Джошуа, Міллера та Хрговича. Зараз Дюбуа – інша машина. Це гарний бій, що хвилює. І Усик залишається фаворитом. Але Дюбуа може виграти,

– сказав Карл Фроч.

Нагадаємо, що перший бій між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа відбувся у 2023 році у польському Вроцлаві. Український чемпіон здолав британського боксера технічним нокаутом у дев'ятому раунді.

Раніше Бен Девісон поділився своїм прогнозом на реванш Усик – Дюбуа. Тренер Ентоні Джошуа, що британець має шанси перемогти українського чемпіона за певних умов.