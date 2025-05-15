Колишній чемпіон світу дав неоднозначний прогноз на реванш Усик – Дюбуа
- У липні 2025 року на "Вемблі" відбудеться реванш між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі.
- Карл Фроч висловив неоднозначний прогноз на бій, вважаючи, що Дюбуа може перемогти Усика, незважаючи на те, що останній залишається фаворитом.
Влітку 19 липня 2025 року на "Вемблі" відбудеться реванш між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа. Король хевівейту та "Динаміт" битимуться за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі.
Карл Фроч висловився щодо реваншу Усик – Ф'юрі. Колишній британський боксер зробив неоднозначний прогноз на бій між українським чемпіоном та британцем, повідомляє 24 канал із посиланням на SportingTalk.
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Усик залишається фаворитом
Карл Фроч вважає, що Даніелю Дюбуа під силу шокувати світ, здолавши в очній зустрічі Олександра Усика. Колишній чемпіон світу наголосив, що в українця не буде проблем з вагою.
Проте з віком розум стає не таким гострим, а рефлекси уповільнюються. Саме ці два фактори можуть вплинути на результат реваншу Усик – Дюбуа.
Перший бій був досить рівним, тому що Дюбуа не був упевнений у собі, а з того часу він пройшов Джошуа, Міллера та Хрговича. Зараз Дюбуа – інша машина. Це гарний бій, що хвилює. І Усик залишається фаворитом. Але Дюбуа може виграти,
– сказав Карл Фроч.
Нагадаємо, що перший бій між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа відбувся у 2023 році у польському Вроцлаві. Український чемпіон здолав британського боксера технічним нокаутом у дев'ятому раунді.
Раніше Бен Девісон поділився своїм прогнозом на реванш Усик – Дюбуа. Тренер Ентоні Джошуа, що британець має шанси перемогти українського чемпіона за певних умов.