Босоніж на узбережжі моря: дружина Усика поділилися чуттєвими фото з чоловіком

Катерина Усик напередодні історичної битви за абсолют опублікувала романтичну фотосесію. На світлинах вона разом зі своїм коханим чоловіком.

Фотосесія виконана у чорно-білих тонах. Таким чином, Катерина підтримала свого коханого напередодні важливого поєдинку, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм Катерини Усик.

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Усик разом з дружиною

Дружина Усика утрималася від підпису до публікації, адже все зрозуміло і без слів. Катерина показала, як вони кохають одне одного.

Світлини романтичної фотосесії були зроблені на узбережжі моря на тлі пальм, де пара прогулюється босоніж. Олександр одягнений у білий светр, а Катерина у чорному вбранні.

Фотосесія Катерини та Олександра Усиків / фото з інстаграму дружини боксера

Зазначимо, що фотосесію було зроблено кілька місяців тому. У лютому цього року Катерина вже ділилася фотографіями у кольоровій гаммі з тієї ж локації. Очевидно, що ці світлини Катерина зберегла для особливого моменту.

Нагадаємо, що Олександр Усик проведе бій за абсолют проти Даніеля Дюбуа 19 липня. Боксери зустрінуться на стадіоні "Вемблі" у Лондоні.

Переможець двобою стане абсолютним чемпіоном світу у надважкого дивізіону. Крім того, Усик та Дюбуа отримають рекордні гонорари.