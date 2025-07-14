Босоніж на узбережжі моря: дружина Усика поділилися чуттєвими фото з чоловіком
- Катерина Усик поділилася романтичною фотосесією з чоловіком Олександром на узбережжі моря напередодні його важливого бою.
- Фотосесія виконана у чорно-білих тонах та була зроблена кілька місяців тому, на тлі пальм, де пара прогулюється босоніж.
Катерина Усик напередодні історичної битви за абсолют опублікувала романтичну фотосесію. На світлинах вона разом зі своїм коханим чоловіком.
Фотосесія виконана у чорно-білих тонах. Таким чином, Катерина підтримала свого коханого напередодні важливого поєдинку, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм Катерини Усик.
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Усик разом з дружиною
Дружина Усика утрималася від підпису до публікації, адже все зрозуміло і без слів. Катерина показала, як вони кохають одне одного.
Світлини романтичної фотосесії були зроблені на узбережжі моря на тлі пальм, де пара прогулюється босоніж. Олександр одягнений у білий светр, а Катерина у чорному вбранні.
Фотосесія Катерини та Олександра Усиків / фото з інстаграму дружини боксера
Зазначимо, що фотосесію було зроблено кілька місяців тому. У лютому цього року Катерина вже ділилася фотографіями у кольоровій гаммі з тієї ж локації. Очевидно, що ці світлини Катерина зберегла для особливого моменту.
Нагадаємо, що Олександр Усик проведе бій за абсолют проти Даніеля Дюбуа 19 липня. Боксери зустрінуться на стадіоні "Вемблі" у Лондоні.
Переможець двобою стане абсолютним чемпіоном світу у надважкого дивізіону. Крім того, Усик та Дюбуа отримають рекордні гонорари.